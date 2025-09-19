Marmara Denizi’nde müsilaj tehdidi: Tarihte ilk defa o bölgede... ’Balıkçı bu yıl umduğunu bulamadı’

Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizi'nde geçen yıl etkili olan müsilaj nedeniyle bazı balıkçılar av sezonu erken kapattı. Denizlerdeki av yasağı, 1 Eylül itibarıyla sona ermesinin ardından balıkçılar yeniden denize açıldı. Ancak eylül ayının ortalarına gelindiğinde Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında ve Marmara Denizi'nin güneyinde az miktarda müsilaj görülmeye başladı.

'BU YIL TARİHTE İLK DEFA TEKİRDAĞ BÖLGESİNDE MÜSİLAJ BAŞLANGICI OLDU'

Müsilajın bu sene ilk defa eylül ayında görülmeye başladığına dikkati çeken Karabiber, "Geçen yıllarda müsilaj hep oldu. Belli zamanlarda, aralıklarda oldu. Hep Yalova Körfezi, Çınarcık, İzmit Körfezi, İstanbul Adaları'nın oralarda görülürdü. Geçen yıl Erdek Körfezi'nde görülmüştü. Bu yıl tarihte ilk defa Tekirdağ bölgesinde müsilaj başlangıcı oldu. Daha 4 gün kadar önce bir balıkçı arkadaşımız, ciddi bir müsilaj olduğunu belirtip, fotoğraflayıp, videosunu çekip bize attı. Onun akabinde daha 4 gün geçmeden şu an Çanakkale Boğazı'nın girişinde dün bir arkadaşımız denizden ağlarını zor topladı. Müsilaj inanılmaz hızla yayıldı. Bu şekilde devam eder, daha eylül-ekim ayında Marmara Denizi'ni avcılığa kapatırsa bu yıl gerçekten çok kötü bir sezon bizi bekliyor demektir. Bu durum bütün balıkçı gemilerinin Karadeniz'e, Kuzey Ege'ye yığılması anlamına gelir. Bu da çok kötü sonuçlar doğurur" diye konuştu.