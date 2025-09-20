MEB yayımladı: ’Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Hizmetleri Kılavuzu’

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 'Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Hizmetleri Kılavuzu'nda, afet ve acil durum süreçlerinde yürütülecek psikososyal destek çalışmalarına ilişkin bir yol haritası hazırlandı. Kılavuzda, afetlerin yalnızca fiziksel sonuçlarıyla değil, aynı zamanda psikolojik ve sosyal etkileriyle de değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kılavuza özel kaleme aldığı yazısında, afet ve krizlere yönelik müdahale çalışmalarının büyük bir önem taşıdığını vurgulayarak, "Milli Eğitim Bakanlığı ailesi olarak bizler, afet ve kriz dönemlerinde en çok etkilenen gruplar arasında yer alan çocuklar ve gençlerin korunmasını, eğitimin sürekliliğini ve eğitim ortamlarının güvenliğini temel sorumluluklarımızın arasında görmekteyiz. Bu doğrultuda afet öncesi hazırlık süreçlerinden afet anında yapılacak müdahalelere, afet sonrası iyileştirme çalışmalarından izleme ve değerlendirme süreçlerine kadar geniş bir yelpazede önemli görevler üstlenmekte, psikososyal destek hizmetlerini etkin, sistematik ve sürdürülebilir bir şekilde yürütmekteyiz. Zorlayıcı yaşam olayları sonrası sunulan psikososyal destek hizmetleri kapsamında yürütülen müdahale çalışmaları açısından da psikolojik dayanıklılık ve stresle başa çıkma konusunda bakanlığımızın ekipleri ülkemizin en güçlü ekipleri arasında yer almaktadır" dedi.

KURUMLARIN SORUMLULUKLARI ELE ALINDI

Kılavuzda; çocuklar, ergenler ve yetişkinler üzerinde farklı düzeylerde etkiler bırakan afetlerin ardından, psikolojik sağlamlık ve başa çıkma becerilerinin güçlendirilmesi temel öncelik olarak belirlendi. Kılavuzda, afet öncesi risk azaltma, müdahale ve iyileştirme süreçlerinde bakanlıklar, kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının sorumlulukları ayrıntılı şekilde ele alındı. İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yanı sıra Türk Kızılay, üniversiteler, yerel yönetimler ve diğer paydaşların afet yönetiminde var olan sorumluluklarına ve kurumlarla iş birliği kapsamında yapılacak olan çalışmalara değinildi. Milli Eğitim Bakanlığı görev ve sorumlulukları kapsamında; okul temelli afet ve acil durum yönetim ekiplerinin oluşturulması, düzenli tatbikatların yapılması, psikolojik ilk yardım uygulamalarının hayata geçirilmesi ve öğrenci ile velilere yönelik uygulanan farkındalık programlarının sürekliliğinin sağlanması vurgulanarak, afet sonrası dönemde geçici eğitim alanlarının kurulması, grup rehberliği oturumları, uzman yönlendirme mekanizmaları ve personele yönelik destek programlarının uygulanmasının öneminden bahsedildi. Kılavuzda, afetlerin yalnızca kriz anında değil, öncesinde ve sonrasında da disiplinler arası iş birliğiyle yönetilmesi gerektiğini vurgulanırken, psikososyal destek hizmetlerinin toplumsal dayanışmayı güçlendirdiği, bireylerin toparlanma süreçlerine hız kazandırdığı ve uzun vadede toplumun afetlere karşı dayanıklı hale gelmesine katkı sunduğunu ortaya konuldu.