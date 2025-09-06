Mersin'de kan donduran olayda saldırgan tutuklandı: Tartıştığı kadını sokak ortasında katledip intihara kalkışmıştı!
Mersin'in Anamur ilçesinde 'kıskançlık' yüzünden yol kenarında tartıştığı kadın arkadaşını öldürüp, intihara teşebbüs eden şüpheli, tedavisi tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaşanan acı olay kameraya saniye saniye yansımıştı.
Kan donduran olay, 12 Ağustos'ta Mersin-Antalya D-400 karayolu Anamur ilçesi Bahçe Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, evli olduğu öğrenilen şüpheli N.Ş., (40), başka bir araçtan inen kadın arkadaşı Songül P. (38) ile tartıştı. Çıkan tartışmada N.Ş. tüfekle önce kadını vurdu, ardından da aynı silahı çenesine dayayıp ateş etti. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaşam belirtisi bulunan çifti ambulans alarak ilk müdahaleyi yaptı. Kadın kaldırıldığı ilçe devlet hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Mersin'de kan donduran olay! Tartıştığı kadını sokak ortasında katletti: Ardından aynı tüfekle...
OLAY ANI KAMERAYA YANSIMIŞTI
Öte yandan, olay anı ise kameraya saniye saniye yansımıştı. Görüntülerde siyah renkli bir araçtan inen kadının yanına kırmızı otomobilde bekleyen erkek arkadaşı gelerek önce tartıştı ardından da tüfekle Songül P.'yi sonra kendini vurması yer aldı.
Yol kenarında kadın arkadaşını öldürüp kendini vurmuştu! Şüpheli taburcu edilip tutuklandı | Video