Mersin’de kanlı olay: Bedensel engelli vatandaş sokak ortasında bıçaklandı!

Kanlı olay, sabah saatlerinde Ferahim Şalvuz Mahallesi 1647 Sokak'ta meydana geldi. T.T., sokakta karşılaştığı bacaklarından engelli Bestami Ç.'ye henüz bilinmeyen nedenle bıçakla saldırdı. Koltuk değnekleriyle yürüyebilen Bestami Ç., aldığı bıçak darbeleri nedeniyle yere yığıldı. Olayı gören mahalleli durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, sırtından ve karnından bıçaklanan Bestami Ç.'yi ilk müdahalesinin ardından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Bestami Ç.'nin hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi. Polis, T.T.'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.