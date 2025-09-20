Minsk İstanbul arasında hayat köprüsü: Türk TIR şoförü Yılmaz Eker 69 gün sonra ülkesine getirildi!
Hataylı TIR şoförü Yılmaz Eker Belarus’ta düşüp beyin kanaması geçirdi. 69 gündür Belarus’un başkenti Minsk’te yoğun bakımda tedavi gören Eker, Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle Türkiye’ye getirilemedi. Ailesinin çağrısı üzerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla savaş bölgesinde “hasta operasyonu” gerçekleştirildi. Türkiye’ye getirilen ve İstanbul Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedavisine başlanan Eker’in ailesi Başkan Erdoğan’a teşekkür etti.
Edinilen bilgilere göre; Belerus'ta düşüp beyin kanaması geçiren ve iki aydan fazladır komada ve yoğun bakımda olan Hatay'lı Yılmaz Eker(56), Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle Türkiye'ye bir türlü getirilemedi. Dışişleri ve Sağlık Bakanlıkları girişim başlatılırken, konu Hatay Milletvekili Şefik Çirkin tarafından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a iletildi.
BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERDİ
Başkan Erdoğan, yoğun bakımdaki Eker'in derhal Türkiye'ye getirilmesi için talimatı verdi. Cumhurbaşkanlığı tarafından gerçekleştirilen temaslar sonucu Eker, tam donanımlı ambulans uçakla Litvanya üzerinden önceki gün Türkiye'ye getirildi. Eker, önceki gün İstanbul Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alındı.
"TÜRKİYE CUMHURİYETİ HİÇBİR VATANDAŞINI YALNIZ BIRAKMAZ"
Milletvekili Çirkin, Erdoğan'ın bu ilgisi üzerine kendisine bir teşekkür mektubu yazarak, "Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşını yurtdışında mağdur ve yalnız bırakmayan anlayışınız nedeniyle Hataylı vatandaşımız, ailesi ve şahsım adına teşekkürlerimi sunarım" ifadelerini kullandı.