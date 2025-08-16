Muğla Bodrum'da yine aynı manzara: Su isale borusu patladı tonlarca su boşa aktı!
Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde ana su isale hattında patlama meydana geldi. Tonlarca su boşa akarken vatandaşlar belediyeye tepki gösterdi.
Olay, Bitez Mahallesi Bergamut Caddesinde meydana geldi. Patlayan ana su isale hattı nedeniyle tonlarca su boşa aktı.
Yolda çukur oluştu. İhbarla bölgeye Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ekipleri sevk edildi. Yol trafiğe kapanırken, bölgede onarım çalışması başlatıldı.