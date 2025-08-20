Muğla’da dehşet veren olay: Başından vurulmuş halde bulundu

Şüpheli olay, Emirbeyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan M.Y., kendisine zimmetli silahıyla başından vurulmuş halde bulundu. Durumu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan M.Y., ağır yaralı olarak Menteşe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.Y.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.