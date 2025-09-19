Muğla'da şiddetli fırtına: Çatılar ve caminin minaresi uçtu, ağaçlar devrildi!

Muğla'da etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Bazı evlerin çatıları ile Alaattin Yalçın Camisi'nin minaresinin külah uçtu, birçok noktada ağaçlar devrildi.

Giriş Tarihi: 19 Eylül 2025 12:43

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dün aralarında Muğla'nın da bulunduğu 13 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı. Beklenen fırtına Muğla'da akşam saatlerinde başladı, gece boyunca etkisini sürdürdü.

Vatandaşlar sokaklarda yürümekte zorlanırken, çok sayıda evin çatısı uçtu. Menteşe ilçesine bağlı Düğerek Mahallesi'nde bulunan Alaattin Yalçın Camisi'nin minaresinin külahı uçtu. Üzerine elektrik direği devrilen bir evde de hasar meydana gelirken, birçok noktada ağaçlar kökünden devrildi.