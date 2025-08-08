Muğla'da vahşet! Kuzenini bıçakla katletti! İfadesi kan dondurdu: İlaç kullanıyordum hatırlamıyorum...

Muğla’nın Bodrum ilçesinde ‘alacak’ meselesi yüzünden çıkan tartışmada kuzenini bıçaklayarak öldüren Kenan Karakuş (55), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Karakuş, ifadesinde kullandığı ilacın uyku yaptığını ve olayı hatırlamadığını öne sürdü.

DHA

Olay, 5 Ağustos günü saat 15.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kenan Karakuş ile akrabaları Güven Karakuş (30) ve kardeşi Erman Karakuş (22) arasında alacak yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kenan Karakuş, kavga sırasında Erman Karakuş'u göğsünden, Güven Karakuş'u ise sırtından bıçakladı. Kendisi de başından aldığı darbelerle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ancak ağır yaralanan Erman Karakuş, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Erman Karakuş, ertesi gün Yukarı Akçaalan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ağabeyi Güven Karakuş ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

ŞÜPHELİNİN İFADESİ

Tedavisinin ardından gözaltına alınan Kenan Karakuş, 6 Ağustos'ta çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. İfadesinde olay günü yaşananları şöyle anlattı: "Amcamın kahvehanesine gitmiştim, orada ticaret konusunu konuşuyorduk. Birden Erman gelip kollarımı arkadan tuttu, Güven ise beni darbetti.

"BU İLAÇ BANA UYKU YAPIYOR"

O andan sonrasını hatırlamıyorum. Turgutreis Aile Sağlığı Merkezi'nden verilen, ismini hatırlamadığım bir ilacı yaklaşık 1 aydır kullanıyorum, bu ilaç uyku yapıyor. Erman'ı bıçaklayıp bıçaklamadığımı bilmiyorum. Onlar kuzenim, insan evladını öldürebilir mi?" ifadelerini kullandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.