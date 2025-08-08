Muğla'da vahşet! Kuzenini bıçakla katletti! İfadesi kan dondurdu: İlaç kullanıyordum hatırlamıyorum...

Muğla’nın Bodrum ilçesinde ‘alacak’ meselesi yüzünden çıkan tartışmada kuzenini bıçaklayarak öldüren Kenan Karakuş (55), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Karakuş, ifadesinde kullandığı ilacın uyku yaptığını ve olayı hatırlamadığını öne sürdü.

Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2025 12:11 Son Güncelleme: 08 Ağustos 2025 12:43

Olay, 5 Ağustos günü saat 15.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kenan Karakuş ile akrabaları Güven Karakuş (30) ve kardeşi Erman Karakuş (22) arasında alacak yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kenan Karakuş, kavga sırasında Erman Karakuş'u göğsünden, Güven Karakuş'u ise sırtından bıçakladı. Kendisi de başından aldığı darbelerle yaralandı.