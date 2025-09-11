NASA’dan şok açıklama: "Mars'ta yaşamın varlığına dair en net iz bulundu"
Mars’ta hayatın izleri sonunda mı bulundu? NASA’nın Perseverance aracı, Kızıl Gezegen’de bugüne kadar görülen en şaşırtıcı kayaçlara rastladı. ‘Leopar benekleri’ ve ‘haşhaş taneleri’ adı verilen bu gizemli işaretler, milyarlarca yıl önce Mars’ta yaşamış olabilecek mikropların geride bıraktığı en güçlü kanıt olabilir. Bilim dünyası nefesini tutmuş durumda!
NASA'nın Perseverance keşif aracı, Mars'ta bugüne kadar bulunan en dikkat çekici yaşam izlerine rastladı. Araç, eski bir nehir yatağında keşfettiği çamurtaşlarında "leopar benekleri" ve "haşhaş taneleri" olarak adlandırılan gizemli izler buldu. Bilim insanlarına göre bu oluşumlar, milyarlarca yıl önce Kızıl Gezegen'de yaşamış olabilecek mikropların kimyasal faaliyetleriyle ortaya çıkmış olabilir.
Keşfi değerlendiren Imperial College London'dan gezegen bilimci Prof. Sanjeev Gupta, "Eğer bu tür oluşumları Dünya'da görseydik, biyolojik süreçlerle açıklardık. Hayat bulduk diyemeyiz ama peşinden gitmemiz gereken çok güçlü bir ipucu var" dedi.
Söz konusu kayaçlar, Perseverance tarafından geçen yıl Jezero Krateri'nin tabanındaki Bright Angel Formasyonu'nda bulundu. Yaklaşık 3,5 milyar yıl yaşındaki bu çamurtaşlarının, antik bir gölün dibinde oluştuğu düşünülüyor. NASA ekibi, aracın üzerindeki laboratuvar cihazlarıyla kayaların iç yapısını inceledi. Bulgular, organik madde ile çamurun kimyasal reaksiyona girerek yeni mineraller oluşturduğunu ortaya koydu. Dünyada benzer koşullarda bu tür reaksiyonların genellikle mikroplar tarafından tetiklendiği biliniyor.
Araştırmanın başyazarı Stony Brook Üniversitesi'nden Dr. Joel Hurowitz, "Bu özelliklerin mikroplar tarafından oluşturulmuş olabileceğini düşünüyoruz. Doğal jeolojik süreçler de ihtimal dahilinde ancak bunun için yüksek sıcaklık gerekirdi. Oysa kayalarda böyle bir ısınma izine rastlamadık" diye konuştu.
NASA, bulguları "potansiyel biyoişaret" kategorisine aldı. Yani bu oluşumların biyolojik kökenli olup olmadığını anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var. Ancak kesin yanıtın alınabilmesi için örneklerin Dünya'ya getirilmesi gerekiyor. Perseverance, bugüne kadar topladığı örnekleri özel kapsüllerde Mars yüzeyine bırakmaya hazırlanıyor.
Fakat ABD'de 2026 bütçesinde öngörülen kesintiler, NASA'nın Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ile planladığı örnek dönüş misyonunu riske atmış durumda. Buna karşın Çin'in 2028'de başlatmayı planladığı benzer bir proje bulunuyor.