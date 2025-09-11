NASA’dan şok açıklama: "Mars'ta yaşamın varlığına dair en net iz bulundu"

NASA'nın Perseverance keşif aracı, Mars'ta bugüne kadar bulunan en dikkat çekici yaşam izlerine rastladı. Araç, eski bir nehir yatağında keşfettiği çamurtaşlarında "leopar benekleri" ve "haşhaş taneleri" olarak adlandırılan gizemli izler buldu. Bilim insanlarına göre bu oluşumlar, milyarlarca yıl önce Kızıl Gezegen'de yaşamış olabilecek mikropların kimyasal faaliyetleriyle ortaya çıkmış olabilir.

Keşfi değerlendiren Imperial College London'dan gezegen bilimci Prof. Sanjeev Gupta, "Eğer bu tür oluşumları Dünya'da görseydik, biyolojik süreçlerle açıklardık. Hayat bulduk diyemeyiz ama peşinden gitmemiz gereken çok güçlü bir ipucu var" dedi.

Söz konusu kayaçlar, Perseverance tarafından geçen yıl Jezero Krateri'nin tabanındaki Bright Angel Formasyonu'nda bulundu. Yaklaşık 3,5 milyar yıl yaşındaki bu çamurtaşlarının, antik bir gölün dibinde oluştuğu düşünülüyor. NASA ekibi, aracın üzerindeki laboratuvar cihazlarıyla kayaların iç yapısını inceledi. Bulgular, organik madde ile çamurun kimyasal reaksiyona girerek yeni mineraller oluşturduğunu ortaya koydu. Dünyada benzer koşullarda bu tür reaksiyonların genellikle mikroplar tarafından tetiklendiği biliniyor.

Araştırmanın başyazarı Stony Brook Üniversitesi'nden Dr. Joel Hurowitz, "Bu özelliklerin mikroplar tarafından oluşturulmuş olabileceğini düşünüyoruz. Doğal jeolojik süreçler de ihtimal dahilinde ancak bunun için yüksek sıcaklık gerekirdi. Oysa kayalarda böyle bir ısınma izine rastlamadık" diye konuştu.