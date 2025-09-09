Nevşehir'de şok olay! Engelli oğlunu döven adama annesinden kahvehanede dayak! "Kulaklarından tutup yüzüne..."

"ÇOCUĞUMA YAPILAN ŞEY ÇOK ZORUMA GİTTİ" Ağza alınmayacak sözler söyleri, hakaret etti. Ayıp olduğunu söyledim, ondan sonra arabadan inip oğlumun kulaklarından tuttu ve yüzüne tokat vurdu. Ağır otizmli olan çocuğum, bu olayın ardından sinir krizleri geçirmeye başladı. Hemen eşimi arabayla aldım, eve getirdim. Çok zoruma gitti. Bana hakaret edilmesini geçtim ama çocuğuma yapılan şey çok zoruma gitti.

Kıraathanenin önüne motosikletle gittim. Eşime, beni götürmesini söyledim ama o kavgaya karışmadı. 'Şu oğluna bak' diyerek hem bana, hem de oğluma tekrar hakaret etti. Ben de dayanamadım saldırdım. O da bize saldırdı. Davalarımız açıldı. Sorunu varsa bizle halledebilirdi. Annesini, karısını veya kızını gönderip benimle halledebilirdi. Kendi sorunu varsa eşimle halledebilirdi. Büyükler dururken neden çocuğa saldırdı?" dedi.