O görüntüleri utanmadan paylaştılar! Ankara’da sosyal medyada paylaşılan darp görüntüleri ile ilgili 2 kişi tutuklandı

Akılalmaz olay, 8 Ağustos'ta meydana geldi. 5 kişi, E.K. adlı kişiyi boş araziye götürüp, tekme tokat darp etti. Şüpheliler, E.K.'yi darbederken çektikleri videoyu da sosyal medya hesaplarında paylaştı. Polis, 5 kişiden kimliklerini belirlediği E.E., C.E., H.E. ve V.E.C.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.E. ve C.E. nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. H.E. ve V.E.C.'nin ise emniyette işlemleri sürüyor.

Polis, olaya karışan diğer şüpheliyi yakalamak için ise çalışmalarını sürdürüyor.