O katil hala firarda! Önce eşini ardından ortağını katletti! Oğulun ifadesi kan dondudu: Öldüreceğini söylüyordu...

Korkunç olay geçtiğimiz Ocak ayında Bağcılar 100. Yıl mahallesindeki bir adreste meydana geldi. Gülnaz, Vedat Adal çifti ve çocukları akşam saatlerinde bir süre oturduktan sonra gecenin ilerleyen saatlerinde yatmaya çekildi. İddiaya göre Vedat Adal, eşini yatağında tek kurşunla vurarak öldürdü. Ardından evden çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri adrese gittiklerinde Gülnaz Adal'ı yatakta ölü halde buldu. Çocuklarından Y.A. ise ifadesinde 'olayı babam gerçekleştirip gitti' dedi. Olayı namus meselesi yüzünden gerçekleştirdiği iddia edilen Vedat Adal bu cinayetten sonra İzmir'de ortağının yanında ortaya çıktı. Ortağı A.B.'yi de silahla ağır yaralayan Vedat Adal olay yerinden kaçtı.

"ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLÜYORDU"

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında cinayete ilişkin ifadesi alınan çiftin oğlu Y.A., şunları söyledi: "Maktulün ve şüphelinin oğluyum. Yaklaşık 7-8 ay kadar önce Mardin'de ailece ikamet ettiğimiz dönemde babam, annem ile bir arkadaşı arasında gönül ilişkisi olduğunu söyledi. Babam onları yakaladı ve ailevi tartışmalar başladı. Kavgalar esnasında babam sürekli anneme hakaretler ederek onu öldüreceğini söylüyordu. Olay günü 2 el peş peşe silah sesi duyup odamın kapısını açtığımda siyah giyimli bir şahsın kapıyı kapadığını gördüm. Peşinden baktığımda babam merdivenden iniyordu, annem de kanlar içinde yerde yatıyordu"