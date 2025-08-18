OGM’den açıklama: Adana İmamoğlu’nda orman dışı alanda başlayan yangını tamamen kontrol altına alındı

OGM, Çanakkale ve Adana'daki yangınlara ilişkin resmi sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Müdürlük, Çanakkale Gelibolu'daki yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını ve Adana'nın İmamoğlu ilçesindeki yangının ise tamamen kontrol altına alındığını açıkladı.

"ADANA-İMAMOĞLU'NDA BAŞLAYAN YANGINI TAMAMEN KONTROL ALTINA ALDIK"

Yapılan sosyal medya paylaşımında şu ifadeler yer aldı: Çanakkale Gelibolu'da orman dışı alanda başlayarak ormana sıçrayan yangını büyük ölçüde kontrol altına aldık. Adana İmamoğlu'nda orman dışı alanda başlayan yangını ise tamamen kontrol altına aldık. Meydana gelen her iki yangın da orman dışı alanda başlayarak ormana sıçramıştır. Lütfen orman yangınları açısından riskli olan dönemlerde anız yakmayın, sigara izmariti atmayın, açık alanda ateş yakmayın, doğaya çöplerinizi bırakmayın. Yeşil Vatan hepimizin ortak geleceği. Geleceğimizi ateşe atmayalım.