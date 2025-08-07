Op. Dr. Aksın Serarslan maganda kurşunu ile can verdi! Ailesinin sözleri yürek dağladı: Abim mezarda katili dışarda!
Ordu’da yaşayan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları (KBB) Uzmanı Op. Dr. Aksın Serarslan, 2021 yılında evinin balkonunda çiçek sularken başına isabet eden saçma nedeniyle ağır yaralandı. 4 yıldır tedavi gören Seraslan, tüm müdahalelere rağmen hayata gözlerini kapadı. Serarslan’ın kardeşi Ulaş Serarslan “Fail 9-10 ay tutuklu kaldıktan sonra salıverildi. Ağabeyim şu an mezarda ama bu olayı gerçekleştiren kişi yaklaşık 3 yıldır dışarıda ve özgürce hayatını yaşıyor” diyerek ağladı.
Olay, 13 Aralık 2021'de Altınordu ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Fatsa ilçesinde özel bir hastanede görevli KBB Uzmanı Op. Dr. Aksın Serarslan'ın, evinin balkonunda çiçek suladığı sırada başına saçma isabet etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Serarslan, özel bir hastaneye kaldırıldı.
Burada kafa travması teşhisi konulan Aksın Serarslan, ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Serarslan daha sonra buradan da Fatsa ilçesinde görev yaptığı hastaneye nakledildi. Son olarak Kocaeli Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.
Olaya ilişkin inceleme başlatan Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahı kullanan kişinin Lami A. olduğunu belirledi. Ekipler Lami A.'nın olay sırasında tüfeğiyle atış talimi yaptığını, boş arsada cam şişeleri hedef aldığını ve bu sırada yaklaşık 200 metre uzaklıkta bulunan Serarslan'a saçma isabet etiğini tespit etti. Lami A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Lami A., son olarak verilen kararda 8 yıl 12 ay ceza aldı ve yaklaşık 10 ay tutuklu kaldıktan sonra 11 Ekim 2022'de adli kontrol ve yurt dışına çıkma yasağı şartıyla tahliye edildi.
Kocaeli Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde tedavi gören Op. Dr. Aksın Serarslan, 5 Ağustos'ta 4 yıllık yaşam mücadelesini kaybetti.