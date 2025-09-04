Osmaniye’de kızını vuran baba tutuklandı

Olay, dün öğle saatlerinde terminal peronlarında meydana geldi. Mustafa Boztekin (64), tartıştığı kızı Nilgün Kıtay'ı (31) yanında getirdiği tüfekle bacağından vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada vatandaşlar Boztekin'i darp etti.

Yaralı Kıtay, sağlık ekiplerince Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilen genç kadının tedavisinin sürdüğü belirtildi.Gözaltına alınan Mustafa Boztekin'in, ifadesinde kızının boşanmasının ardından uyuşturucu ticaretine başladığını öne sürerek sık sık tartıştıklarını söylediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Boztekin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı