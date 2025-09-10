Otomobille kamyonet çarpıştı; 1 ölü, 2 ağır yaralı

Kaza, saat 00.10 sıralarında meydana geldi. Küçükköy istikametinden E-87 kara yoluna çıkmak isteyen Bekir Erin (51) yönetimindeki 10 ASY 642 plakalı kamyonet ile Mustafa Köselecioğlu idaresindeki 10 KM 572 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Bekir Erin'in öldüğü belirlendi.

Kamyonetteki Selamet Topçu ile otomobildeki Mustafa Köselecioğlu ise Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından sıkıştıkları araçlardan çıkarılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.