Papa 14. Leo ziyaret edecekti... İznik'te tarihi keşif: Polis 24 saat nöbet tutuyor!
Papa 14. Leo'nun ziyaret gerçekleştireceği İznik'te 400 metrekarelik dev taban mozaiği ilk kez keşfedildi. Ekipler büyük bir gizlilik içerisinde devasa mozaikte kazı ve temizlik çalışma yaparken bölgede polis ekiplerinin 24 saat nöbet tutması dikkat çekti.
Bazilika'nın keşfinden sonra İznik'e geleceğini açıklayan Papa Fransuva'nın 21 Nisan 2025 tarihinde vefat etmesinin ardından, 14. Leo ismini alarak Papalığa seçilen ABD'li Kardinal Robert F. Prevost'unda 27 Kasım'da tarihi kent İznik'i ziyaret edeceğini açıklamasının ardından bölgede hem kültürel hem de arkeolojik hareketlilik yaşanmaya başladı. Bu kapsamda İznik Müze Müdürlüğü, 2014 yılında kanalizasyon altyapı çalışmaları sırasında keşfedilen Roma dönemine ait mozaik kalıntılarının bulunduğu alanda çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Yapılan kazılar sonucunda, tam 400 metrekarelik dev bir taban mozaiği ortaya çıkarıldı. Mozaik, ilk kez görüntülenirken, uzmanlar bu alanın İznik'in kraliçesi olarak bilinen Nicea'ya ait bir sarayın girişi olabileceğini değerlendiriyor.
İznik Müze Müdürlüğü'nün Kamusal Alan ilan ettiği bölgede yürütülen çalışmalar, hem yerel halk hem de tarihçiler tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor. Mahalle muhtarı Ali Arık, mozaikle ilgili şu ifadeleri kullandı: