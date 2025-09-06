Samsun Valiliği duyurdu: Olumsuz hava şartları nedeniyle denize girmek yasaklandı

Samsun Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre, olumsuz hava ve deniz koşulları dolayısıyla denize girilmemesi istendi.

Açıklamada, "İlimizde gün içerisinde dalga yüksekliğinin yarım metrenin üzerine çıkması ve ani rüzgar hızının öğle saatlerinden itibaren saatte 29 deniz miline ulaşması beklendiğinden, muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına denize girilmemesi önemle duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.