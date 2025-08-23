Şanlıurfa ve Diyarbakır'da rekor sıcaklık! Termometreler 55 dereceyi gösterdi: Sokaklar boş kaldı!
Meteoroloji'nin günler öncesinden uyardığı sıcak hava etkisini gösterdi. Yurdun dört bir yanından sıcak hava manzaraları geldi. Şanlıurfa'da termometreler 55 dereceyi gösterdi. Sokaklar boş kalırken, bir diğer ilimiz Diyarbakır'da ise 48 dereceyi aşan sıcaklıklar nedeniyle yetişkinler tarihi camilerde, çocuklar ise süs havuzlarında serinledi.
Türkiye'de sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü kentlerden biri olan Şanlıurfa'da termometreler 55 dereceyi gösterdi. Kentte etkisini sürdüren kavurucu sıcaklar, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Atatürk Bulvarı'nda bulunan termometre 55 dereceyi gösterirken, vatandaşlar Balıklıgöl Yerleşkesi ile parklarda ve ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı.
SOKAKLAR BOŞ KALDI!
Sıcaklık nedeniyle bazı bölgelerde sakinlik gözlendi. Vatandaşlardan Halil Gamsız, havaların sıcak ve bunaltıcı olduğunu belirterek, genellikle klimalı mekanlarda ve yeşil alanlarda serinlemeye çalıştığını söyledi.