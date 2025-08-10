Sarayburnu Sahili’nde denize girdikten sonrak kayboldu: Şahap Erol’u arama çalışmaları devam ediyor!

Oradan bize bilgileri verdiler. Kuzenimin elbiseleri, telefonu, ayakkabıları sahilde. Bunları çıkartıp suya girmiş. Arama çalışmaları devam ediyor; Sahil Güvenlik diğer birimlerle beraber. Ailesi Muş'ta, şu an gelmeye çalışıyorlar onlar da. Burada arama çalışmaları devam ediyor. Biz de devlet yetkililerimizden konunun aydınlatılması için, bulunması için yüksek hassasiyet göstermelerini talep ediyoruz.

2004 doğumlu, 21 yaşında. Burada şantiyede işçi olarak çalışmaktaydı. Gurbete gelmişti ailesini bırakıp. O gün tabi izinliydi, burada sahile gelmiş; ama tabi bizim elimizde bir görüntü veya birşey yok. Herhangi bir video veya bir kayıt mobese kaydı, herhangi birşey yok. Devlet yetkililerimizin böyle bir görüntü varsa, birşey varsa da ailenin mutmain olması için ulaştırmalarını temenni ediyoruz" dedi.