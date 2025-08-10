Sarayburnu Sahili'nde denize girdikten sonrak kayboldu: Şahap Erol’u arama çalışmaları devam ediyor!
İstanbul Fatih'te Sarayburnu Sahili’nde dün saat14.00 sıralarında denize giren Şahap Erol’dan bir daha haber alınamadı. İhbar üzerine Sahil Güvenlik ekipleri Erol'u denizde arama çalışması başlattı.
Erol'u arama çalışmaları bugün de sürüyor. Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, kaybolan genci bulmak için geniş bir alanda tarama faaliyet yürütüyor.
'ELBİSELERİ AYAKKABILARI VE TELEFONU SAHİLDEYDİ'
Şahap Erol'un kuzeni Enes İşleme "Dün öğleden sonra 15.30-16.00 sularında Sahil Güvenliğe gelen ihbar üzerine olay yerine intikal ediyorlar. Orada görgü tanıkları suda birinin çırpındığını birimlere söylemişler. Onlar da olay yerine intikal edip arama çalışmalarına başlamışlar. Biz de saat 17.00 civarı haber aldık, olay yerine geldik. Önce Sirkeci Polis Merkezi'ne gittik.