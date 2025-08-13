Sarıyer'de sır ölüm! Merdivenle girdiler, acı gerçekle karşılaştılar! Yüzüstü yatar vaziyette...
Sarıyer’in Yeniköy Mahallesi’nde 42 yaşındaki doğalgaz şirketi çalışanı Şemdin Bektaş, evinin yatak odasında yüzüstü yatar halde ölü bulundu. Ölüm nedeni henüz netleşmeyen Bektaş’ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
Olay, 11 Ağustos Pazartesi günü saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, doğalgaz şirketinde çalışan Şemdin Bektaş işe gitmeyince mesai arkadaşı Yunus Emre İ. kendisine ulaşmaya çalıştı. Telefonlarına cevap alamayan arkadaşları, Bektaş'ın evine gitti. Kapının açılmaması üzerine durum polis ve itfaiye ekiplerine bildirildi.
İTFAİYE PENCEREDEN GİRDİ
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla pencereyi kullanarak daireye girdi. Yatak odasına giren ekipler, Bektaş'ı yerde yüzüstü hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Bektaş'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.
ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonucunda, Bektaş'ın vücudunda herhangi bir darp veya kesi izine rastlanmadı. Ölümü şüpheli olarak değerlendirilen Bektaş'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.