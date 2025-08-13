Sarıyer’de sır ölüm! Merdivenle girdiler, acı gerçekle karşılaştılar! Yüzüstü yatar vaziyette...

Olay, 11 Ağustos Pazartesi günü saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, doğalgaz şirketinde çalışan Şemdin Bektaş işe gitmeyince mesai arkadaşı Yunus Emre İ. kendisine ulaşmaya çalıştı. Telefonlarına cevap alamayan arkadaşları, Bektaş'ın evine gitti. Kapının açılmaması üzerine durum polis ve itfaiye ekiplerine bildirildi.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonucunda, Bektaş'ın vücudunda herhangi bir darp veya kesi izine rastlanmadı. Ölümü şüpheli olarak değerlendirilen Bektaş'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.