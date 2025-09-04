Savcı Kayhan cuma günü son yolculuğuna uğurlanacak

Ömerli Mahallesi'ndeki bir restoranda akşam saat 21.15 sıralarında daha önceden husumetli olduğu öğrenilen Mustafa Can Gül tarafından boğazından bıçaklanarak öldürülen Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda Genel Soruşturma Bürosu'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumuna getirilmişti.

İstanbul Adliyesi'nde görevli personelin bulunduğu 2 araçta kuruma gelerek, savcı Kayhan'ın cenazesini teslim alan ailesinin yanında hazır bulundu.

KATİL ZANLISININ EĞİTİMİNE YARDIM ETMİŞ VE LİSEYE KAYDETTİRMİŞ

Öte yandan cenazeyi teslim almak için Adli Tıp Kurumu'na gelen aile avukatı, savcı Kayhan'ın katil zanlısı Mustafa Can Gül'ü liseye kendisinin kaydettirdiğini ve uyuşturucu kullanmaması yönünde nasihatte bulunduğunu söyledi. Ailenin avukatı ayrıca, Mustafa Can Gül'ün olayı gerçekleştirdiği restoranda çalışmak istediğini ancak iş yeri sahibi tarafından işe alınmadığını belirtti.