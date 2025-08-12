Şiddetli rüzgar alarmı! Meteoroloji'den kritik uyarı! O illerde hızı 70 km/saat olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun çeşitli bölgeleri için hava durumu tahminlerini açıkladı. Marmara ve Kuzey Ege'de etkili olacak kuvvetli rüzgarlar, özellikle Çanakkale ve Edirne'de devam eden orman yangınlarıyla mücadeleyi zorlaştırabilir.

Meteoroloji'nin uyarılarına göre, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR MARMARA VE KUZEY EGE'Yİ ETKİLEYECEK

Bu durum, saatlerdir süren yangın söndürme çalışmalarını olumsuz etkileme potansiyeli taşıyor. Uzmanlar, rüzgarın yangının yayılma hızını artırabileceğini belirtiyor.

DOĞU ANADOLU'DA SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Ülkenin doğu kesimlerinde ise hava durumu farklı bir seyir izleyecek. Van, Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri ile Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU ÖZETİ

Marmara: Az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Ancak rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi (40-70 km/saat) bölgeyi etkisi altına alacak. Doğu Anadolu: Van, Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Ege ve Akdeniz: Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar, Kuzey Ege'de kuvvetli esecek.

Meteoroloji yetkilileri, vatandaşları kuvvetli rüzgarlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Özellikle olası fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulanıyor.

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORUNU AÇIKLADI!

SALI (12.8.2025):

Salı günü, Türkiye'nin batı kesimleri genellikle az bulutlu ve güneşli bir havaya sahip olacak. Marmara ve Ege bölgelerinde sıcaklıklar yüksek seyrediyor. İç Anadolu'nun bazı bölümlerinde yerel bulutlanmalar görülürken, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri bu yağışlardan etkilenecek. Rüzgar, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli esmeye devam edecek.

ÇARŞAMBA (13.8.2025):

Çarşamba günü de benzer bir hava durumu hakim olacak. Ülkenin batı ve güney bölgeleri yüksek sıcaklıklarla mücadele ederken, doğu bölgelerde yerel sağanaklar devam edecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor, ancak Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgar etkisi sürecek.

PERŞEMBE (14.8.2025):

Perşembe günü, genel olarak az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Ülkenin doğu kesimlerinde parçalı bulutlar ve yerel yağışlar görülebilir. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu illerinde kısa süreli sağanak yağışlar etkili olabilir. Hava sıcaklıkları genel olarak mevsim normallerinde seyrederken, Ege ve Akdeniz'de normallerin üzerinde kalmaya devam edecek.

CUMA (15.8.2025):

Cuma günü, tüm yurtta güneşli ve açık bir hava hakim olacak. Batı bölgelerde yüksek sıcaklıklar devam ederken, doğu bölgelerde sağanak yağışların etkisi azalacak ve yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakacak. Özellikle Ege ve Akdeniz'de hava sıcaklıkları bunaltıcı seviyelere ulaşabilir. Rüzgarın genel olarak kuzey yönlerden esmesi bekleniyor.

CUMARTESİ (16.8.2025):

Hafta sonunun ilk günü olan Cumartesi, Türkiye genelinde sıcak ve açık bir hava ile başlayacak. Yağışların neredeyse tüm bölgelerde etkisini yitirmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu illerinde hafif yerel sağanaklar görülebilse de, genel olarak parçalı bulutlu ve güneşli bir hava öngörülüyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, yaz mevsimine uygun sıcaklıklar tüm yurtta etkili olacak.

BUGÜN ÜLKEMİZDE HAVA DURUMU İSE SAAT SAAT ŞÖYLE...

SABAH (06:00 - 12:00):

Sabah saatlerinde Türkiye'nin büyük bir bölümü az bulutlu ve güneşli bir havaya uyanıyor. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın saatte 40-60 km hızla esmesi bekleniyor. Bu durum, özellikle Çanakkale ve Edirne gibi yangınla mücadele eden bölgelerde söndürme çalışmalarını olumsuz etkileyebilir. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda ise parçalı bulutlar ve yerel sağanak yağışlar etkili olacak.

ÖĞLE (12:00 - 18:00):

Öğle saatlerinde hava durumu genel olarak benzer şekilde devam ediyor. Batı ve iç bölgelerde güneşli ve açık hava hakimiyetini sürdürürken, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgar etkisini artırarak devam edecek. Doğu Karadeniz'de (özellikle Artvin ve Rize) ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda (Ardahan, Kars, Iğdır) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

AKŞAM (18:00 - 24:00):

Akşam saatlerinde batı bölgelerde rüzgarın hızı biraz düşse de etkisi hissedilmeye devam ediyor. Marmara ve Kuzey Ege'de rüzgar yine 40-60 km/saat hızla esmeye devam edecek. Ülkenin büyük bir bölümü az bulutlu ve açık bir akşam geçirecek. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'deki sağanak yağışlar ise akşam saatlerinde etkisini azaltarak yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakacak. Yağışlar yer yer hafifleyerek kesikli hale gelebilir.

GECE (00:00 - 06:00):

Gece saatlerinde genel olarak hava az bulutlu ve açık bir seyir izleyecek. Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgar, sabaha kadar etkisini sürdürecek. Ülkenin diğer bölgelerinde rüzgarın hızı azalacak ve genellikle hafif esmesi bekleniyor. Doğu Anadolu'daki yerel sağanaklar tamamen sona ermiş olacak. Çarşamba sabahına kadar ülke genelinde sıcaklıkların, gece boyunca bir miktar düşüş göstermesi ancak mevsim normallerinde kalması bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra Sinop çevrelerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile zamanla Orta Karadeniz kıyılarının parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Artvin'in doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 24°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°C

Az bulutlu, akşam saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, Kars, Ardahan ve Iğdır'ın güneyi ile Ağrı'nın kuzeyi ve doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu çevreleri yer yer çok bulutlu

KARS °C, 28°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu çevreleri yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C

Az bulutlu ve açık