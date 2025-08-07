Siirt’te ele geçirildi: Piyasa değeri 10 milyon TL!

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yol kontrol noktasında durdurulan bir minibüste yapılan aramada, yolcu olarak bulunan Y.Ö.'ye ait olduğu değerlendirilen koltuğun altı ve bagaj kısmında gizlenmiş, piyasa değeri yaklaşık 10 milyon TL olan 258 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem başlatıldı.