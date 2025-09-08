Siirt’te öğretmenlerin olduğu araç dereye yuvarlandı: 2 yaralı!

Kazada, öğretmenler Fatima Dinçer (38) ve Muhammed Fahrettin Erkoyuncu (28), araç içinde sıkışarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine, sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Öğretmenler, ekiplerin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Öğretmenlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.