Şırnak’ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 8 kişi yaralandı

İdris A. yönetimindeki 80 GZ 800 plakalı otomobil ile Hüseyin T. idaresindeki 49 AAP 979 plakalı hafif ticari aracın çarpıştığı kazada araçlardaki 8 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.