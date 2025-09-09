Şırnak’ta salatalık yutunca rahatsızlandı: 3 yıldır vücudunda sinsice dolaşan kateter tespit edildi

Şırnak’ta Aram Devran Ötün (6) ailesiyle piknik yaparken salatalık parçası yuttuktan sonra öksürük ve kusma şikayetleriyle hastaneye götürüldü. Ötün’ün 3 yıl önce Stevens- Johnson sendromu nedeniyle tedavi gördüğü sırada damar yoluna takılan 18 santimetrelik kateterin vücudunda unutulduğu ortaya çıktı. Öğüt, 5,5 saat süren riskli bir ameliyatla kateterden kurtuldu.

Giriş Tarihi: 09 Eylül 2025 12:55 Son Güncelleme: 09 Eylül 2025 13:38

Şırnak'ta yaşayan Semra (37) ve Mehmet Ötün (40) çiftinin oğulları Aram Devran Ötün, mayıs ayında piknikteyken salatalık parçası yuttuktan sonra öksürük ve kusma şikayetleri görülünce Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada çekilen röntgen ve MR'da Aram'ın vücudunda kateter unutulduğu görüldü. Diyarbakır'daki Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Ek Binası'na sevk edilen Aram, 5,5 saat süren riskli bir ameliyata alınarak 18 santimetre uzunluğundaki kateter çıkarıldı. Ameliyat sonrası yapılan incelemelerde kateterin kalp kapakçığına ve ciğerlerine zarar verdiği belirlendi. Aile, avukatları aracılığıyla çocukları Aram'ın 2022 Eylül ayında milyonda bir görülen Stevens-Johnson sendromu nedeniyle tedavi gördüğü Dicle Üniversitesi Hastanesi hakkında Diyarbakır İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Dicle Üniversitesi de konu ile ilgili idari soruşturma başlatıldığını belirtti.

'KATETERİN VÜCUTTA YOL ALDIĞI TESPİT EDİLDİ' Ailenin avukatı Ahmet Yalçın, hastane hakkında hem şikayetçi olduklarını hem de dava açtıklarını belirterek, "Müvekkilim Aram Devran Ötün, 2022 Eylül ayında Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde Stevens- Johnson hastalığı nedeniyle tedavi gördü. Tedavi sırasında kendisine kateter takıldı. 18 santimetre uzunluğundadır. Bunu takarken büyük bir ihmalkarlık yapılarak vücudunda unutuldu. Mayıs ayında müvekkilim çok öksürdüğü için Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tetkiklerde kateterin unutulduğu tespit edildi. Daha sonra Diyarbakır Gazi Yaşargil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü. Çok riskli bir ameliyata alındı ve kateter çıkarıldı. Bu kateterin vücutta yol aldığı tespit edildi. İlk giriş yeri ve çıkarıldığı yer arasında çok fark var ve kalp kapakçığı ile ciğerlerine zarar verdiği tespit edildi. Müvekkillerimin hem maddi hem de manevi zararlarını karşılamak adına Dicle Üniversitesi'ne biz başvuruda bulunduk. 30 günlük cevap süresi içerisinde bize geri dönüş yapılmadı. Biz de maddi ve manevi zararların tazminat için Diyarbakır İdare Mahkemesi'ne davamızı açtık ve sorumlulardan şikayetçi olduk" dedi.