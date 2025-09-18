Sivas'ta ikizleri birbirinden ölüm ayırdı: Çakmak gazı patlaması sonu oldu!
Sivas'ta park halindeki araçta patlayan çakmak gazı, 17 yaşındaki ikiz kardeşleri birbirinden ayırdı. Araçta bulunan, 17 yaşındaki Emre Üzen, ikizi Efe Üzen ve 16 yaşındaki Muhammed Taha Yıldız yaralandı. Kalbi duran Emre hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz gün geç saatlerde, Diriliş Mahallesi, Şeyhşamil Caddesi üzerindeki Salıpazarı içerisinde yaşandı. Park halindeki aracın içerisinde patlama yaşandı. Patlama sırasında aracın içerisinde bulunan 3 çocuk yaralandı. Emre Üzen (17), ikizi Efe Üzen (17), ve Muhammed Taha Yıldız (16) isimli yaralılara ilk müdahale olay yerine giden ambulansta yapıldı. Yaralı çocuklar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla şehirdeki hastanelere kaldırıldı.
EMRE KURTARILAMADI
Emre Üzen'in duran kalbi bir daha çalıştırılamadı. Üzen, tedavi altına alındığı Sivas Numune Hastanesinde vefat etti. Patlamanın aracın içerisindeki çakmak gazı tüpünden kaynaklandığı anlaşıldı.
GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ
Efe'nin aynı hastanede tedavisi sürerken ikizi Emre bugün Ayyıldız camisinde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Cenaze namazına Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, ailesi, arkadaşları ve yakınları katıldı. Cenaze namazının kılındığı sırada baba İsmail Üzen'in ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Namazın ardından Emre'nin tabutu arkadaşlarının omuzlarında defnedileceği, caminin bitişiğindeki Yukarı Tekke Sıralı mezarlığına taşındı.