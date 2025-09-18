Sivas’ta ikizleri birbirinden ölüm ayırdı: Çakmak gazı patlaması sonu oldu!

Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz gün geç saatlerde, Diriliş Mahallesi, Şeyhşamil Caddesi üzerindeki Salıpazarı içerisinde yaşandı. Park halindeki aracın içerisinde patlama yaşandı. Patlama sırasında aracın içerisinde bulunan 3 çocuk yaralandı. Emre Üzen (17), ikizi Efe Üzen (17), ve Muhammed Taha Yıldız (16) isimli yaralılara ilk müdahale olay yerine giden ambulansta yapıldı. Yaralı çocuklar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla şehirdeki hastanelere kaldırıldı.