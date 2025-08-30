SON DAKİKA... 15 gündür aranıyordu: 90 yaşındaki Alzheimer hastası Yusuf Bayraktar ölü bulundu!
SON DAKİKA... İstanbul Arnavutköy'de 15 gün önce kaybolan 90 yaşındaki Alzheimer hastası Yusuf Bayraktar'ın ormanlık alanda cansız bedenine ulaşıldı. Bayraktar'ın cenazesi ekiplerin 2 saatlik çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkartılabildi.
Arnavutköy'de yaşayan 90 yaşındaki Alzheimer hastası Yusuf Bayraktar, 15 Ağustos'ta kayboldu. Bayraktar'ın bulunması için AFAD ekipleri ile birlikte sivil toplum kuruluşlarının gönüllü ekiplerinden oluşan grup arama çalışmalarına başladı.
Ekiplerin çalışmaları sırasında, kaybolan Yusuf Bayraktar'ın Arnavutköy Devlet Hastanesi karşısındaki ormanlık alana girdiğini gösteren güvenlik kamerası kayıtlarına ulaşıldı. Bu gelişme üzerine, ekiplerin çalışmaları bu bölgede yoğunlaştırıldı.