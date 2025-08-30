SON DAKİKA... 15 gündür aranıyordu: 90 yaşındaki Alzheimer hastası Yusuf Bayraktar ölü bulundu!

İstanbul Arnavutköy'de 15 gün önce kaybolan 90 yaşındaki Alzheimer hastası Yusuf Bayraktar'ın ormanlık alanda cansız bedenine ulaşıldı. Bayraktar'ın cenazesi ekiplerin 2 saatlik çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkartılabildi.

Mustafa KAYA

Ekiplerin 2 saatlik çalışmayla bulunduğu yerden çıkardığı cenaze Arnavutköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Arnavutköy'de yaşayan 90 yaşındaki Alzheimer hastası Yusuf Bayraktar, 15 Ağustos'ta kayboldu. Bayraktar'ın bulunması için AFAD ekipleri ile birlikte sivil toplum kuruluşlarının gönüllü ekiplerinden oluşan grup arama çalışmalarına başladı.

Ekiplerin çalışmaları sırasında, kaybolan Yusuf Bayraktar'ın Arnavutköy Devlet Hastanesi karşısındaki ormanlık alana girdiğini gösteren güvenlik kamerası kayıtlarına ulaşıldı. Bu gelişme üzerine, ekiplerin çalışmaları bu bölgede yoğunlaştırıldı.

2 SAATLİK ÇALIŞMAYLA BULUNDUĞU YERDEN ÇIKARILDI

Hacımaşlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda arama çalışmalarına devam eden ekipler, bugün öğle saatlerinde Bayraktar'ın cansız bedenini buldu.

Bayraktar'ın cenazesi ekiplerin 2 saatlik çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Savcılık ve polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından Bayraktar'ın cenazesi Arnavutköy Devlet Hastanesi morguna götürüldü.