SON DAKİKA... Ağrı’da akılalmaz olay! Doktorlar bile şaştı kaldı: Midesinden biri kurşun, biri tükenmez kalem çıktı!

Ailesi tarafından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine getirilen genç kadının yapılan tomografisinde midesinde yabancı cisim tespit edildi. Genel Cerrahi ekibince ertesi gün gerçekleştirilen endoskopi operasyonuyla, midedeki biri kurşun, diğeri tükenmez olmak üzere iki kalem yaklaşık bir buçuk saat süren işlemle çıkarıldı. Başarıyla sonuçlanan operasyonun ardından hasta, bir günlük müşahedenin ardından taburcu edildi.

Operasyonu gerçekleştiren Dr. Öğretim Üyesi Adem Aslan, bu tür bir vakayla ilk kez karşılaştıklarını belirterek, "22 yaşında bayan hastamız kalem yutma şikayetiyle ilçe devlet hastanemize başvurmuştu. Tomografisinde midesinde yabancı cisim olduğu görüldü. Daha önce toplu iğne, kemik parçası gibi yabancı cisimlerle karşılaşıyorduk ama bu kadar uzun ve ince bir cisim ilk kez karşımıza çıktı. Midenin boşalması için bir gün bekledik ve ertesi gün yaptığımız endoskopide hastanın bir değil iki kalem yuttuğunu gördük. Yaklaşık bir buçuk saat süren işlemde kalemleri endoskopik yöntemle çıkardık. Hastamızın Obsesif Kompulsif Bozukluğu olduğu için ailesine yalnız bırakmamalarını ve bu tür cisimleri ortalıkta bulundurmamalarını tembih ettik. Bir gün müşahede altında tuttuktan sonra şifa ile taburcu ettik" dedi.