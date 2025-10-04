SON DAKİKA | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'Gazze Barış Planı' açıklaması: Hamas'ın iradesine uluslararası destek verilmeli

Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Hamas’ın ortaya koyduğu kapsayıcı iradeye uluslararası destek verilmesi gerekir. Başkan Trump’ın ortaya çıkan bu durumu “barış” için olumlu bir yaklaşım gören mesajı, ilk aşamada ateşkesin sağlanması ve insani yardımların önünün açılması için yeni bir zemini oluşturabilecektir." dedi.

Giriş Tarihi: 04 Ekim 2025 11:16 Son Güncelleme: 04 Ekim 2025 11:57

Son dakika haberi! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Başkan Trump'ın açıkladığı plana Hamas'ın cevabı yapıcı bir şekilde gerçek barış, hakkaniyet ve adalet odaklı yaklaşımı içermektedir." açıklamasında bulundu. Ömer Çelik açıklamasında şunları kaydetti: Hamas tarafından ateşkes ve barışın sağlanması için esirlerin takasından işgalin tamamen sona ermesine ve Filistin'in sadece Filistinliler tarafından yönetilmesi gerektiğine kadar kapsamlı bir yaklaşım ortaya koyulmuştur. Arap, İslam dünyası ve uluslararası destekle ortaya koyulan kuralların ve önerilen mekanizmaların altı net çizilmiştir.

"İSRAİL SALDIRILARI HEMEN DURDURULMALI" Başkan Trump'ın ortaya çıkan bu durumu "barış" için olumlu bir yaklaşım gören mesajı, ilk aşamada ateşkesin sağlanması ve insani yardımların önünün açılması için yeni bir zemini oluşturabilecektir.