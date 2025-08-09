SON DAKİKA | Antalya'da vahşet! Telefonda başlayan tartışma cinayetle bitti! 1 ölü 1 yaralı

Antalya'da telefonda başlayan tartışma dışarıda çıkan kavgaya dönüşünce kan aktı. 29 yaşındaki H.T.’nin tabancayla ateş açması sonucu, Emir Batuhan Çelik (25) hayatını kaybederken, yanındaki arkadaşı Halil İ.A. (25) yaralandı.

DHA

Olay, gece saat 00:30 sıralarında Müftü Yusuf Talat Efendi Caddesi üzerindeki orman girişinde meydana geldi. Emir Batuhan Çelik ve arkadaşı Halil İ.A., birlikte alkol alırken, Emir Batuhan Çelik telefonda görüştüğü H.T. ile tartışmaya başladı.

OLAY NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Bir süre sonra H.T., motosikletiyle gelerek aralarında çıkan kavga şiddetlendi. H.T., yanında getirdiği tabancayla ateş açtı ve motosikletiyle kaçtı.

BAŞINA İKİ KURŞUN İSABET EDEN GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Emir Batuhan Çelik, başına isabet eden iki kurşun nedeniyle ağır yaralandı. Arkadaşı Halil İ.A. ise göğsünden yaralandı. İki yaralı da ambulansla hastaneye kaldırıldı. Emir Batuhan Çelik, yapılan ameliyata rağmen sabaha karşı hayatını kaybederken, Halil İ.A.'nın sağlık durumu iyiye gidiyor.

OLAY YERİNDE 7 KOVAN VE 3 FİŞEK BULUNDU

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede 7 boş kovan ve 3 fişek ele geçirildi. Cinayet Büro Amirliği, şüpheli H.T.'nin Muğla'ya kaçtığını belirleyerek sabaha karşı Seydikemer ilçesinde yakaladı. Üzerinde ruhsatsız tabanca ve 4 fişek bulundu.

ŞÜPHELİNİN İFADESİ

Gözaltına alınan H.T., ifadesinde kuryelik yaptığını ve Emir Batuhan Çelik ile Halil İ.A.'nın kendisini tehdit ettiklerini iddia etti. Bu nedenle olayı gerçekleştirdiğini öne sürdü.

ACI HABERİ ALAN AİLE VE ARKADAŞLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Emir Batuhan Çelik'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından babası Ali Çelik ve yakınlarına teslim edildi.

Cenazenin alınması sırasında aile ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.