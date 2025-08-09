SON DAKİKA | Antalya'da vahşet! Telefonda başlayan tartışma cinayetle bitti! 1 ölü 1 yaralı
Antalya'da telefonda başlayan tartışma dışarıda çıkan kavgaya dönüşünce kan aktı. 29 yaşındaki H.T.’nin tabancayla ateş açması sonucu, Emir Batuhan Çelik (25) hayatını kaybederken, yanındaki arkadaşı Halil İ.A. (25) yaralandı.
Olay, gece saat 00:30 sıralarında Müftü Yusuf Talat Efendi Caddesi üzerindeki orman girişinde meydana geldi. Emir Batuhan Çelik ve arkadaşı Halil İ.A., birlikte alkol alırken, Emir Batuhan Çelik telefonda görüştüğü H.T. ile tartışmaya başladı.
OLAY NASIL GERÇEKLEŞTİ?
Bir süre sonra H.T., motosikletiyle gelerek aralarında çıkan kavga şiddetlendi. H.T., yanında getirdiği tabancayla ateş açtı ve motosikletiyle kaçtı.
BAŞINA İKİ KURŞUN İSABET EDEN GENÇ HAYATINI KAYBETTİ
Emir Batuhan Çelik, başına isabet eden iki kurşun nedeniyle ağır yaralandı. Arkadaşı Halil İ.A. ise göğsünden yaralandı. İki yaralı da ambulansla hastaneye kaldırıldı. Emir Batuhan Çelik, yapılan ameliyata rağmen sabaha karşı hayatını kaybederken, Halil İ.A.'nın sağlık durumu iyiye gidiyor.