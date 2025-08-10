SON DAKİKA | Bağcılar'da 15 katlı apartmanda yangın! İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor!
Bağcılar 2040 Sokak'taki 15 katlı bir binada yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürmek için çalışma başlatırken, vatandaşların binadan tahliye edildiği öğrenildi.
Yangın, Bağcılar Fevzi Çakmak Mahallesi 2040. Sokak'ta bulunan 12 katlı binada sabah saat 08.00 sıralarında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede çatı katına kadar ilerledi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi. Dumandan etkilenen 2 kişi, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.