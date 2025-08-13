SON DAKİKA | Bu sefer çok kuvvetli geliyor! Tam 2 gün sürecek! İstanbul, İzmir, Çanakkale ve Balıkesir için kritik uyarı

ÇARŞAMBA (13.08.2025) ÖĞLE 12:00 - 18:00
Öğle saatlerinde de hava durumu benzer şekilde devam ediyor. Ülkenin büyük bölümünde hava açık ve güneşli, ancak Marmara ve Kuzey Ege'deki kuvvetli rüzgarın etkisi sürecek. Bu bölgelerde rüzgar hızının yer yer daha da artması muhtemel. Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yükseklerinde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Van'ın doğu ilçelerinde de benzer bir durum bekleniyor.
ÇARŞAMBA (13.08.2025) AKŞAM 18:00 - 24:00
Akşam saatlerinde de hava durumu değişmiyor. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında 40-60 km/saat hızla esen kuvvetli rüzgar devam edecek. Ülkenin geri kalanında ise hava az bulutlu ve açık olacak. Özellikle gece saatlerine doğru rüzgarın hızının artması ve fırtınaya dönüşmesi bekleniyor, bu nedenle dikkatli olunması gerekiyor.
PERŞEMBE (14.08.2025) GECE 00:00 - 06:00
Perşembe'ye girerken, Marmara ve Kuzey Ege'deki kuvvetli rüzgar ve fırtına etkisini sürdürecek. Gece boyunca bu bölgelerde rüzgarın hızı yüksek seyredecek. Ülkenin genelinde ise hava açık olacak ve herhangi bir yağış beklenmiyor. Rüzgarın etkisiyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmak önemlidir. Fırtınanın Perşembe gecesine kadar devam etmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
BALIKESİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ÇANAKKALE °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 43°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
YOZGAT °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yükseklerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 30°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yüksekleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yüksekleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yüksekleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Van'ın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusu yer yer 7; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, batısı 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyi 5 ila 7; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı akşam yer yer 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, doğusu sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar; Kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.