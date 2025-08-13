SON DAKİKA | Bu sefer çok kuvvetli geliyor! Tam 2 gün sürecek! İstanbul, İzmir, Çanakkale ve Balıkesir için kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı'ndan peş peşe gelen uyarılarla, Marmara ve Kuzey Ege bölgeleri için kritik bir hava durumu alarmı verildi. Özellikle Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ ve Yalova illerinde sarı kodlu rüzgar uyarısı yapıldı. Kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın o tarihlere kadar etikili olacağı ifade edilirken Valilik İstanbul'da 3 ilçede denize girmenin yasaklanığını bildirdi.

SON DAKİKA | Bu sefer çok kuvvetli geliyor! Tam 2 gün sürecek! İstanbul, İzmir, Çanakkale ve Balıkesir için kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, rüzgârın Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 40-70 km/saat hızla eseceği tahmin ediliyor.

SON DAKİKA | Bu sefer çok kuvvetli geliyor! Tam 2 gün sürecek! İstanbul, İzmir, Çanakkale ve Balıkesir için kritik uyarı

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ALARMI

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise bu hızın yer yer 60-80 km/saat'e ulaşabileceği belirtildi. Bu durum, özellikle ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara yol açabilir.

SON DAKİKA | Bu sefer çok kuvvetli geliyor! Tam 2 gün sürecek! İstanbul, İzmir, Çanakkale ve Balıkesir için kritik uyarı

İSTANBUL'DA DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

İstanbul'da beklenen fırtına nedeniyle bazı ilçelerde önemli kararlar alındı. İstanbul Valiliği, kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın Perşembe gecesine kadar devam edeceğini duyurdu.

SON DAKİKA | Bu sefer çok kuvvetli geliyor! Tam 2 gün sürecek! İstanbul, İzmir, Çanakkale ve Balıkesir için kritik uyarı

Bu kapsamda, Silivri, Arnavutköy ve Şile Kaymakamlıkları tarafından yapılan açıklamalarda, vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla bu ilçelerde denize girmenin yasaklandığı bildirildi.

SON DAKİKA | Bu sefer çok kuvvetli geliyor! Tam 2 gün sürecek! İstanbul, İzmir, Çanakkale ve Balıkesir için kritik uyarı

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Yetkililer, vatandaşları olası risklere karşı dikkatli ve tedbirli olmaya çağırıyor. Ulaşımda yaşanabilecek aksamalar, devrilme tehlikesi olan ağaçlar ve uçabilecek çatılara karşı hazırlıklı olunması önem taşıyor.

SON DAKİKA | Bu sefer çok kuvvetli geliyor! Tam 2 gün sürecek! İstanbul, İzmir, Çanakkale ve Balıkesir için kritik uyarı

Özellikle fırtınanın etkili olacağı bölgelerde yaşayanların, yetkililerin uyarılarını dikkate almaları hayati önem taşıyor.

SON DAKİKA | Bu sefer çok kuvvetli geliyor! Tam 2 gün sürecek! İstanbul, İzmir, Çanakkale ve Balıkesir için kritik uyarı

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORUNU AÇIKLADI!

ÇARŞAMBA (13 AĞUSTOS 2025)

Bugün ülke genelinde hava sıcaklıkları yüksek seyrediyor. Özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıklar 40°C'nin üzerine çıkabilir. Marmara ve Karadeniz bölgelerinde ise sıcaklıklar 30°C civarında olacak. Hava genel olarak az bulutlu veya açık olacak, bu da sıcaklığın etkisini artıracak.

SON DAKİKA | Bu sefer çok kuvvetli geliyor! Tam 2 gün sürecek! İstanbul, İzmir, Çanakkale ve Balıkesir için kritik uyarı

PERŞEMBE (14 AĞUSTOS 2025)

Yarın da sıcak hava dalgası devam ediyor. Ülke genelinde hava sıcaklıkları yüksek seviyelerde kalacak. Özellikle güney bölgelerde yine 40°C'yi aşan sıcaklıklar görülecek. Kuzey bölgelerde ise hava sıcaklıkları değişmeyecek. Marmara, Karadeniz ve iç bölgelerde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

SON DAKİKA | Bu sefer çok kuvvetli geliyor! Tam 2 gün sürecek! İstanbul, İzmir, Çanakkale ve Balıkesir için kritik uyarı

CUMA (15 AĞUSTOS 2025)

Cuma günü hava durumu genel olarak Perşembe'ye benzer olacak. Sıcaklıklar özellikle güney ve iç kesimlerde yüksek seyretmeye devam edecek. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da termometreler 40°C'nin üzerini gösterebilir. Ülkenin geri kalanında ise hava az bulutlu olacak.

SON DAKİKA | Bu sefer çok kuvvetli geliyor! Tam 2 gün sürecek! İstanbul, İzmir, Çanakkale ve Balıkesir için kritik uyarı

CUMARTESİ (16 AĞUSTOS 2025)

Hafta sonuyla birlikte hava durumunda bazı değişiklikler yaşanacak. Karadeniz Bölgesi'nde, özellikle orta ve doğu Karadeniz kıyılarında yerel sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. Bu bölgelerde sıcaklıklar bir miktar düşecek. Diğer bölgelerde ise sıcak hava etkisini sürdürecek, ancak bulutlanma artacak.

SON DAKİKA | Bu sefer çok kuvvetli geliyor! Tam 2 gün sürecek! İstanbul, İzmir, Çanakkale ve Balıkesir için kritik uyarı

PAZAR (17 AĞUSTOS 2025)

Pazar günü de Karadeniz'deki yağışlar devam edecek. Ülkenin genelinde ise hava sıcaklıkları yüksek seyredecek, ancak cumartesi gününe göre bulutlanma daha fazla olacak. Özellikle Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerinde sıcaklıklar 35-37°C civarında olacak. Bu hafta sonu, Karadeniz'e seyahat etmeyi düşünenlerin hava durumunu dikkate alması önemli.

SON DAKİKA | Bu sefer çok kuvvetli geliyor! Tam 2 gün sürecek! İstanbul, İzmir, Çanakkale ve Balıkesir için kritik uyarı

BUGÜN YURT GENELİNDE HAVA DURUMU:

ÇARŞAMBA (13.08.2025) SABAH 06:00 - 12:00

Bu saatler arasında ülkenin genelinde hava az bulutlu ve güneşli olacak. Ancak, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 40-60 km/saat hızla esen kuvvetli rüzgar etkisini göstermeye başlayacak. İstanbul, İzmir, Çanakkale ve Balıkesir gibi iller bu rüzgardan en çok etkilenecek bölgeler arasında yer alıyor.

SON DAKİKA | Bu sefer çok kuvvetli geliyor! Tam 2 gün sürecek! İstanbul, İzmir, Çanakkale ve Balıkesir için kritik uyarı

ÇARŞAMBA (13.08.2025) ÖĞLE 12:00 - 18:00

Öğle saatlerinde de hava durumu benzer şekilde devam ediyor. Ülkenin büyük bölümünde hava açık ve güneşli, ancak Marmara ve Kuzey Ege'deki kuvvetli rüzgarın etkisi sürecek. Bu bölgelerde rüzgar hızının yer yer daha da artması muhtemel. Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yükseklerinde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Van'ın doğu ilçelerinde de benzer bir durum bekleniyor.

SON DAKİKA | Bu sefer çok kuvvetli geliyor! Tam 2 gün sürecek! İstanbul, İzmir, Çanakkale ve Balıkesir için kritik uyarı

ÇARŞAMBA (13.08.2025) AKŞAM 18:00 - 24:00

Akşam saatlerinde de hava durumu değişmiyor. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında 40-60 km/saat hızla esen kuvvetli rüzgar devam edecek. Ülkenin geri kalanında ise hava az bulutlu ve açık olacak. Özellikle gece saatlerine doğru rüzgarın hızının artması ve fırtınaya dönüşmesi bekleniyor, bu nedenle dikkatli olunması gerekiyor.

SON DAKİKA | Bu sefer çok kuvvetli geliyor! Tam 2 gün sürecek! İstanbul, İzmir, Çanakkale ve Balıkesir için kritik uyarı

PERŞEMBE (14.08.2025) GECE 00:00 - 06:00

Perşembe'ye girerken, Marmara ve Kuzey Ege'deki kuvvetli rüzgar ve fırtına etkisini sürdürecek. Gece boyunca bu bölgelerde rüzgarın hızı yüksek seyredecek. Ülkenin genelinde ise hava açık olacak ve herhangi bir yağış beklenmiyor. Rüzgarın etkisiyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmak önemlidir. Fırtınanın Perşembe gecesine kadar devam etmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yükseklerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yüksekleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yüksekleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yüksekleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Van'ın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusu yer yer 7; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, batısı 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyi 5 ila 7; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı akşam yer yer 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, doğusu sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar; Kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.