SON DAKİKA | Çanakkale'de korkutan orman yangını: Şehir duman altında, üniversite tahliye ediliyor!

Çanakkale'de son dakika gelişmesi! Merkeze bağlı Sarıcaeli köyü yakınlarında çıkan orman yangını, kısa sürede büyüyerek bölgeyi dumanlar altında bıraktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan alevler, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Yerleşkesi'ne kadar ulaştı. Yoğun duman nedeniyle kampüs için tahliye kararı alındı.

SON DAKİKA | Çanakkale’de korkutan orman yangını: Şehir duman altında, üniversite tahliye ediliyor!
Cennete ÜSTEMEL

Türkiye'nin bu yaz ciğerlerini yakan orman yangınlarına bir yenisi daha eklendi. Gelen bilgilere göre, bugün saat 13.30 sıralarında Çanakkale'nin Merkez ilçesi Sarıcaeli köyünde bir orman yangını başladı. Olay yerinden gelen görüntüler durumun ciddiyetini gözler önüne sererken, dumanlar tüm şehri kapladı.

SON DAKİKA | Çanakkale’de korkutan orman yangını: Şehir duman altında, üniversite tahliye ediliyor!

HASTANE VE ÜNİVERSİTE TEHDİT ALTINDA

Kısa sürede geniş bir alana yayılan alevler, büyük paniğe neden oldu. Yangının en büyük tehdidi altında kalan yerlerden biri ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Yerleşkesi oldu.

SON DAKİKA | Çanakkale’de korkutan orman yangını: Şehir duman altında, üniversite tahliye ediliyor!

İTFAİYE ARACI ALEVLERİN ARASINDA KALDI!

Yoğun duman ve alevlerin yaklaşması üzerine ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, yerleşkenin boşaltılması talimatını verdi. Kampüste bulunan öğrenciler ve personel, güvenli bölgelere yönlendirildi. Alevlerin bölgedeki hastaneye de yaklaştığı bilgisi endişeleri artırırken bir itfaiye aracı da alevler arasında kalarak kullanılmaz hale geldi.

SON DAKİKA | Çanakkale’de korkutan orman yangını: Şehir duman altında, üniversite tahliye ediliyor!

VALİ TORAMAN'DAN AÇIKLAMA: "İL MERKEZİNİ TEHDİT EDER BİR DURUM YOK"

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yangınla ilgili ilk açıklamayı yaptı. Vali Toraman, hem Sarıcaeli köyü hem de Bayramiç Yiğitler köyü kırsalında çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale edildiğini belirtti. "Şu an itibariyle Çanakkale il merkezini tehdit eder bir durum yoktur" ifadelerini kullanan Vali Toraman, vatandaşları sakin olmaya davet etti.

SON DAKİKA | Çanakkale’de korkutan orman yangını: Şehir duman altında, üniversite tahliye ediliyor!

Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar, ekiplerin söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor. Yangının büyümesinden endişe edilirken, bazı site sakinleri tedbir amacıyla evlerini gözyaşları içinde boşalttı. Ekipler, havadan ve karadan tüm imkanlarını seferber ederek yangını kontrol altına almak için büyük çaba sarf ediyor. Gelişmeler anlık olarak takip ediliyor.

SON DAKİKA | Çanakkale’de korkutan orman yangını: Şehir duman altında, üniversite tahliye ediliyor!

ÇANAKKALE'DE KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ: SİYAH ARAÇ ARANIYOR

Çanakkale Radar Tepesi'nde bugün saat 13:30 civarında başlayan yangın, kısa sürede üç ayrı noktada etkili oldu. Yangının eş zamanlı olarak farklı bölgelerde çıkması, sabotaj ihtimalini gündeme getirdi. Olayla ilgili olarak siyah renkli bir Tempra marka aracın yangın saatlerinde bölgede görüldüğü ve Kalabaklı istikametine doğru hareket ettiği bildirildi. Asayiş ve trafik ekipleri, şüpheli aracı yakalamak için geniş çaplı bir arama başlattı.

SON DAKİKA | Çanakkale’de korkutan orman yangını: Şehir duman altında, üniversite tahliye ediliyor!

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Öte yandan, çok sayıda arazöz ve tanker de yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor. Havadan ve karadan müdahale edilen yangında ekiplerin müdahalesi sürüyor.

SON DAKİKA | Çanakkale’de korkutan orman yangını: Şehir duman altında, üniversite tahliye ediliyor!

Yangına müdahale eden bir itfaiye ekibinin de aracı alevler arasında kalarak yandı. Bölgede bulunan Yaşlı Bakımevi de tedbir amaçlı olarak tahliye edildi.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA!

"Çanakkale Boğazı gemi trafiği, Çanakkale'de meydana gelen yangınlar nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı."