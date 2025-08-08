SON DAKİKA | Çanakkale'de korkutan orman yangını: Şehir duman altında, üniversite tahliye ediliyor!
Çanakkale'de son dakika gelişmesi! Merkeze bağlı Sarıcaeli köyü yakınlarında çıkan orman yangını, kısa sürede büyüyerek bölgeyi dumanlar altında bıraktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan alevler, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Yerleşkesi'ne kadar ulaştı. Yoğun duman nedeniyle kampüs için tahliye kararı alındı.
Türkiye'nin bu yaz ciğerlerini yakan orman yangınlarına bir yenisi daha eklendi. Gelen bilgilere göre, bugün saat 13.30 sıralarında Çanakkale'nin Merkez ilçesi Sarıcaeli köyünde bir orman yangını başladı. Olay yerinden gelen görüntüler durumun ciddiyetini gözler önüne sererken, dumanlar tüm şehri kapladı.
HASTANE VE ÜNİVERSİTE TEHDİT ALTINDA
Kısa sürede geniş bir alana yayılan alevler, büyük paniğe neden oldu. Yangının en büyük tehdidi altında kalan yerlerden biri ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Yerleşkesi oldu.
İTFAİYE ARACI ALEVLERİN ARASINDA KALDI!
Yoğun duman ve alevlerin yaklaşması üzerine ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, yerleşkenin boşaltılması talimatını verdi. Kampüste bulunan öğrenciler ve personel, güvenli bölgelere yönlendirildi. Alevlerin bölgedeki hastaneye de yaklaştığı bilgisi endişeleri artırırken bir itfaiye aracı da alevler arasında kalarak kullanılmaz hale geldi.