SON DAKİKA | Çanakkale’de korkutan orman yangını: Şehir duman altında, üniversite tahliye ediliyor!

VALİ TORAMAN'DAN AÇIKLAMA: "İL MERKEZİNİ TEHDİT EDER BİR DURUM YOK" Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yangınla ilgili ilk açıklamayı yaptı. Vali Toraman, hem Sarıcaeli köyü hem de Bayramiç Yiğitler köyü kırsalında çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale edildiğini belirtti. "Şu an itibariyle Çanakkale il merkezini tehdit eder bir durum yoktur" ifadelerini kullanan Vali Toraman, vatandaşları sakin olmaya davet etti.

Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar, ekiplerin söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor. Yangının büyümesinden endişe edilirken, bazı site sakinleri tedbir amacıyla evlerini gözyaşları içinde boşalttı. Ekipler, havadan ve karadan tüm imkanlarını seferber ederek yangını kontrol altına almak için büyük çaba sarf ediyor. Gelişmeler anlık olarak takip ediliyor.