SON DAKİKA… Cani anne iki yaşındaki bebeğini çamaşır suyu içirip öldürmüştü: İstenen ceza belli oldu!

SON DAKİKA… İstanbul’da cani anne Dilek Çiçek, iki yaşındaki bebeği Yunus Emre Çiçek’e çamaşır suyu içirip hayattan kopardı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen baba Yılmaz Efe ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yürütülen soruşturmada iddianame hazırlandı. “Pişmanım” diyen anne için istenen ceza açıklandı!

HUZEYFE ATICI

SON DAKİKA… Korkunç olay geçtiğimiz yıl kasım ayında İstanbul'da meydana geldi. 29 Eylül tarihinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan iki yaşındaki Yunus Emre Çiçek yapılan tüm müdahalelere rağmen yaklaşık iki ay sonra 14 Kasım'da vefat etti. Şüpheli ölüm üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

CANİ ANNE BABA GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında şüpheli sıfatı ile evlilik dışı ilişki sonucu dünyaya gelen Yunus Emre Çiçek'in biyolojik anne ve babası gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden anne Dilek Çiçek tutuklanarak cezaevine gönderildi. Baba Yılmaz Efe ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADLİ TIP RAPORU KAN DONDURAN GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında istenen Adli Tıp Kurumu raporunda bebek Yunus Emre Çicek'in ölümünün koroziv madde (aşındırıcı veya yüzeyi tahrip edici maddeler) içimi sonrası meydana geldiği tespit edildi.

İÇECEĞİNE HATTA ÇORBASINA BİLE KATMIŞ!

Raporda şu ifadeler yer aldı: "Çocuğun 27 Eylül tarihinde koroziv madde içimi sonrası meydana gelen yaralanması ile 14 Kasım tarihinde gerçekleşen ölümü arasında illiyet bağı bulunduğu, çocuğun ölüm olayında 27 Eylül'de koroviz madde içmeye bağlı zehirlenme dışında başka bir ortak neden bulunmadığı tespit edildi." Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da rapor doğrultusunda bebeğin annesi Dilek Çiçek tarafından içeceğine ve çorbasına çamaşır suyu katılmak suretiyle öldüğünü tespit etti.

KORKUNÇ CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Cani anne Dilek Çiçek, soruşturma kapsamında birden fazla çelişkili ifade verdi. Çiçek, ifadelerinden birinde ise öz oğlunu öldürdüğünü şu cümlelerle anlattı: "Yunus Emre, Yılmaz Efe ile evlilik dışı ilişkim sonucu doğan çocuğum. Kendisi çocuğu kabul etmedi ve babalık davası da açtım. Oğlum benimle kalıyordu. Bir süre Kırıkkale'de yaşadık. Bir gün annem ile tartışınca İstanbul'a geldim.

Eylül ayının sonlarına doğru ablam Remziye Çiçek'in evinde kaldığım sıralarda evde tek olduğum bir gün psikolojik sorunların da etkisi ile kimsenin olmadığı bir sırada banyodan çamaşır suyunu alarak bebeğimin biberonuna ve çorbasının bulunduğu tabağa döktüm. Sonra da bunları oğluma içirdim. Sonra da onu giydirdim ve parka çıktık. Babası da geldi. Parktayken oğlum yeşil renkte kusmaya başladı. Hastaneye kaldırdık ve devam eden süreçte de öldü. Eşimden korktuğum için yaptığımı sakladım. Ablam Remziye Çiçek'e ben iftira attım. Kendisinin olayla ilgisi yok. Oğluma çamaşır suyu içirdiğim için çok pişmanım"

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı korkunç cinayete ilişkin olarak yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede cani anne Dilek Çiçek'in, 'kasten öldürme' öldürme suçunun nitelikli halleri olan 'çocuğu kasten öldürmek' ve 'altsoydan akrabayı kasten öldürmek' maddelerinden ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. İddianame Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.