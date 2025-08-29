SON DAKİKA… Cani anne iki yaşındaki bebeğini çamaşır suyu içirip öldürmüştü: İstenen ceza belli oldu!
SON DAKİKA… İstanbul’da cani anne Dilek Çiçek, iki yaşındaki bebeği Yunus Emre Çiçek’e çamaşır suyu içirip hayattan kopardı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen baba Yılmaz Efe ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yürütülen soruşturmada iddianame hazırlandı. “Pişmanım” diyen anne için istenen ceza açıklandı!
SON DAKİKA… Korkunç olay geçtiğimiz yıl kasım ayında İstanbul'da meydana geldi. 29 Eylül tarihinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan iki yaşındaki Yunus Emre Çiçek yapılan tüm müdahalelere rağmen yaklaşık iki ay sonra 14 Kasım'da vefat etti. Şüpheli ölüm üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
CANİ ANNE BABA GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında şüpheli sıfatı ile evlilik dışı ilişki sonucu dünyaya gelen Yunus Emre Çiçek'in biyolojik anne ve babası gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden anne Dilek Çiçek tutuklanarak cezaevine gönderildi. Baba Yılmaz Efe ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ADLİ TIP RAPORU KAN DONDURAN GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında istenen Adli Tıp Kurumu raporunda bebek Yunus Emre Çicek'in ölümünün koroziv madde (aşındırıcı veya yüzeyi tahrip edici maddeler) içimi sonrası meydana geldiği tespit edildi.