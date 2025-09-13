SON DAKİKA... Daha 1 yaşındaydı... Neslihan bebekten kahreden haber!

Kaza, dün sabah saatlerinde Sağlık Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. M.A.'nın (36) geri manevra yaptığı plakası öğrenilemeyen minibüs, Neslihan Beyazıt'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.