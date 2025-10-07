SON DAKİKA: Denizli'de kan donduran vahşet! Eşini katledip canına kaydı! Daha 20 gün önce evlenmişlerdi...

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşanan cinayet ve intihar olayı, yeni evli bir çiftin hayatını sona erdirdi. Taksici Tunay Acar (42), henüz 20 gün önce evlendiği eşi Keziban Acar’ı (42) tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Polis ve savcılık olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

DHA

Olay, Denizli'nin merkez ilçesi Pamukkale'ye bağlı İncilipınar Mahallesi'nde, 1253 Sokak üzerindeki 6 katlı bir apartmanın 5. katında meydana geldi.

DEHŞET GECESİ: SİLAH SESLERİ APARTMANI AYAĞA KALDIRDI

Gece saat 01.00 sularında daireden gelen silah sesleri, çevrede oturanları paniğe sevk etti. Komşuların ihbarı üzerine adrese hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

20 GÜNLÜK EVLİLİK KANLA BİTTİ: TUNAY VE KEZİBAN ACAR'IN ACI SONU

Olay yerine ulaşan emniyet ekipleri, dairede yapılan incelemede, bir süredir çalışmadığı öğrenilen taksici Tunay Acar (42) ile bir restoranda garsonluk yapan eşi Keziban Acar'ın (42) cansız bedenleriyle karşılaştı. İlk belirlemelere göre, Tunay Acar'ın 20 gün önce evlendiği eşi Keziban Acar'ı tüfekle vurduğu, ardından aynı silahı kullanarak intihar ettiği tespit edildi.

Çiftin ilk evliliklerinden olan çocuklarının da aynı evde yaşadığı, ancak olayın gerçekleştiği sırada evde bulunmadıkları öğrenildi. Keziban Acar'ın bir kızı, Tunay Acar'ın ise bir oğlu olduğu belirtildi.

CESETLER ADLİ TIP KURUMU'NA KALDIRILDI

Polis ve nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerindeki detaylı incelemelerinin ardından, Tunay Acar ve Keziban Acar'ın cansız bedenleri otopsi işlemleri için Denizli Adli Tıp Kurumu Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Dehşet verici olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor. Çiftin yakınları ve komşuları olayın şokunu yaşarken, cinayet-intiharın nedeni araştırılıyor.