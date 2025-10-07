SON DAKİKA: Denizli’de kan donduran vahşet! Eşini katledip canına kaydı! Daha 20 gün önce evlenmişlerdi...

20 GÜNLÜK EVLİLİK KANLA BİTTİ: TUNAY VE KEZİBAN ACAR'IN ACI SONU

Olay yerine ulaşan emniyet ekipleri, dairede yapılan incelemede, bir süredir çalışmadığı öğrenilen taksici Tunay Acar (42) ile bir restoranda garsonluk yapan eşi Keziban Acar'ın (42) cansız bedenleriyle karşılaştı. İlk belirlemelere göre, Tunay Acar'ın 20 gün önce evlendiği eşi Keziban Acar'ı tüfekle vurduğu, ardından aynı silahı kullanarak intihar ettiği tespit edildi.