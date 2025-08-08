SON DAKİKA: Denizli'de şizofren doktor yatalak annesini döverek komalık etti! Evlat vahşetine valilikten açıklama geldi...
SON DAKİKA: Denizli’nin Pamukkale ilçesinde şizofreni hastası olduğu belirtilen doktor, yatalak annesini evde 2 saat boyunca darbederek komalık etti. Yaşlı kadın beyin kanaması geçirirken, olayla ilgili Denizli Valiliği’nden resmi açıklama yapıldı.
Olay, Pamukkale ilçesi Fesleğen Mahallesi'nde meydana geldi. 2 yıldır yatalak olan H.G.G.'nin bakımını yapan A.K., sabah eve geldiğinde yaşlı kadını kanlar içinde yerde baygın halde buldu.
TALİHSİZ ANNE BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ!
İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından H.G.G.'yi Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Vücudunda çok sayıda morluk tespit edilen kadın, beyin kanaması geçirdiği için yoğun bakım ünitesine alındı.
KAMERA KAYDI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI
Evdeki güvenlik kamerası görüntülerinde, H.G.G.'nin oğlu M.G. (37) tarafından 2 saat boyunca darbedildiği belirlendi. Görüntülerde M.G.'nin annesine, "Para bul bana, para bulursan defolup gideceğim" dediği, kadının ise aldığı darbelere karşı sadece yüzünü korumaya çalıştığı görüldü.
İŞTE O DEHŞET ANLARI:
