SON DAKİKA: Denizli’de şizofren doktor yatalak annesini döverek komalık etti! Evlat vahşetine valilikten açıklama geldi...

DAHA ÖNCE DE DEFALARCA KEZ DÖVMÜŞ... Annesini daha önce de defalarca dövdüğü iddia edilen M.G.'nin 7 yıl tıp eğitimi aldığı, babasının ölümünden sonra psikolojik sorunlar yaşadığı ve tedaviye uymadığı öğrenildi.

BAKICIYI ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞ Olayın ortaya çıkmasının ardından bakıcı A.K.'yı "Seni balkondan atarım" diyerek ölümle tehdit eden M.G., şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alındı.