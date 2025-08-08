SON DAKİKA: Denizli'de şizofren doktor yatalak annesini döverek komalık etti! Evlat vahşetine valilikten açıklama geldi...

SON DAKİKA: Denizli’nin Pamukkale ilçesinde şizofreni hastası olduğu belirtilen doktor, yatalak annesini evde 2 saat boyunca darbederek komalık etti. Yaşlı kadın beyin kanaması geçirirken, olayla ilgili Denizli Valiliği’nden resmi açıklama yapıldı.

İHA

Olay, Pamukkale ilçesi Fesleğen Mahallesi'nde meydana geldi. 2 yıldır yatalak olan H.G.G.'nin bakımını yapan A.K., sabah eve geldiğinde yaşlı kadını kanlar içinde yerde baygın halde buldu.

TALİHSİZ ANNE BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ!

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından H.G.G.'yi Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Vücudunda çok sayıda morluk tespit edilen kadın, beyin kanaması geçirdiği için yoğun bakım ünitesine alındı.

KAMERA KAYDI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Evdeki güvenlik kamerası görüntülerinde, H.G.G.'nin oğlu M.G. (37) tarafından 2 saat boyunca darbedildiği belirlendi. Görüntülerde M.G.'nin annesine, "Para bul bana, para bulursan defolup gideceğim" dediği, kadının ise aldığı darbelere karşı sadece yüzünü korumaya çalıştığı görüldü.

İŞTE O DEHŞET ANLARI:

Denizli'de evlat vahşeti! Genç doktor 2 saat dövdüğü yatalak annesini komaya soktu | Video

DAHA ÖNCE DE DEFALARCA KEZ DÖVMÜŞ...

Annesini daha önce de defalarca dövdüğü iddia edilen M.G.'nin 7 yıl tıp eğitimi aldığı, babasının ölümünden sonra psikolojik sorunlar yaşadığı ve tedaviye uymadığı öğrenildi.

BAKICIYI ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞ

Olayın ortaya çıkmasının ardından bakıcı A.K.'yı "Seni balkondan atarım" diyerek ölümle tehdit eden M.G., şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alındı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Denizli Valiliği, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, yaşlı kadının hareket kabiliyetinin olmadığı, yaralı halde bulunarak hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtilerek, "Evdeki güvenlik kamerası görüntülerinden mağdurun oğlu M.G. tarafından darp edildiği tespit edilmiştir.

Şüpheli gözaltına alınmış olup adli tahkikat titizlikle sürdürülmektedir" denildi.