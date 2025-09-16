SON DAKİKA... Dışişleri Bakanlığı’ndan çok sert İsrail açıklaması: İsrail saldırısı soykırım planının yeni bir aşamasıdır!

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı işgal harekatını sert bir dille lanetledi. Yapılan açıklamada "İsrail'in, Gazze şehrinde kara harekatı başlatması Netanyahu hükümetinin soykırım planlarının yeni bir aşamasıdır. Kara harekatı, İsrail'in ateşkes istemediğini bir kere daha ortaya koymuştur. Gazze'de ateşkesin sağlanması için başta BM Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası toplumun sorumluluklarını yerine getirmesi elzemdir" ifadelerine yer verildi.