SON DAKİKA... Diyarbakır'da kadın öğretmene tokatlı saldırı: 2 kişi gözaltına alındı!

Diyarbakır'daki Hürriyet İlkokulu'nda kadın öğretmen R.S., okula gelen bir velinin saldırısına uğradı. Kadının velinin öğretmene attığı tokat, güvenlik kamerasına yansırken, 2 kişinin gözaltına alındığı vurgulandı.

Giriş Tarihi: 17 Eylül 2025 14:50

Olay, dün Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde bulunan Hürriyet İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre; nöbetçi öğretmen R.S., teneffüste kavga eden 2 öğrenciyi ayırdı. Kavga eden öğrencilerden birinin boğazında tırnak izi oluştu. Tırnak izinin kavga sırasında olduğu öğrenilirken; durumu ailesine anlatan öğrencinin annesi, okula gelerek R.S. ile tartışmaya başladı. Okuldakiler tartışmayı sonlandırmaya çalışırken; veli, R.S.'ye tokat attı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Tehditler aldığı için okula gidemediği iddia edilen R.S.'nin şikayeti sonrası veli, gözaltına alındı.

'ŞU AN 2 SALDIRGAN GÖZALTINDA' Diyarbakır'da öğretmen R.S.'nin okulda uğradığı saldırı ile ilgili Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir, açıklama yaptı. Tekdemir, olayla ilgili 1 kadının daha gözaltına alındığını belirterek, "Dün maalesef nöbetçi öğretmenimiz, 2 velinin şiddetine maruz kaldı. Hiçbir şekilde şiddetin gerekçesi olamaz. Bütün gününü ve emeğini çocuklara ayıran bir öğretmene şiddet asla kabul edilemez. Şu an 2 saldırgan gözaltında. Olayı gerçekleştiren 2 şahıs mevcut. Biz öğretmene yönelen her türlü şiddeti kınıyoruz. Bu saldırıyı gerçekleştiren kişiler de gerekli cezayı alacaklardır" dedi.