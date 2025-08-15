SON DAKİKA... Düğünü kana buladı! Eşinin eski nişanlısıyla karşılaşan cani dehşet saçtı: Uzun uzun bakınca...
Antalya'da S.S. katıldığı düğünde eşinin 16 yaşındaki eski nişanlısı Ali Bulgurcu ile karşılaştı. Çıkan tartışmada ekmek bıçağı ile Bulgurcu ve arkadaşı Mustafa Dikmen'i bıçakladı. Kanlar içinde kalan Ali Bulgurcu kurtarılamadı.
Olay, dün saat 21.30 sıralarında Yeşildere Mahallesi'ndeki bir düğünde meydana geldi. Ali Bulgurcu, arkadaşı Mustafa Dikmen ile birlikte mahalledeki bir düğüne katıldı. Bulgurcu ile burada karşılaştığı eski nişanlısının eşi S.S. arasında tartışma çıktı. Bu sırada iddiaya göre Mustafa Dikmen'in elindeki ekmek bıçağını alan S.S., ikiliye saldırdı. Kavgaya, S.S.'nin tanıdıkları M.S. (51), B.C.G. (19) ve M.P. (37) de dahil oldu.
KANLAR İÇİNDE KALDI, TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN...
Karın bölgesinden yaralanan Ali Bulgurcu ile çeşitli yerlerinden bıçaklanan Mustafa Dikmen, çağrılan sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. Bulgurcu, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaçan şüpheliler M.P., B.C.G., M.P. ve S.S. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
'S.S. TARAFINDAN BIÇAKLANDIK'
Mustafa Dikmen hastanede alınan ifadesinde, kendisinin Ali Bulgurcu ile aynı mahalleden arkadaş olduklarını, maktulün eski nişanlısının şüpheli S.S. ile evli olduğunu, olay günü düğün alanında S.S. ile karşılaştıklarını, S.S.'nin elindeki ekmek bıçağı ile kendisine ve maktule saldırdığını, kavgaya sonradan diğer şüpheliler M.S., B.C.G ve M.P.'nin karıştığını, kendisinin ve maktulün S.S. tarafından bıçaklandığını ifade etti.