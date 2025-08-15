SON DAKİKA | Dünyanın gözü Trump-Putin zirvesinde! İki lider Alaska'ya indi

Son dakika haberleri... Dünya, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki zirveye kilitlendi. Zirvenin yapılacağını Alaska'ya ilk olarak Trump'ın uçağı geldi. Ardından Putin'i taşıyan uçak Alaska'ya indi. Öte yandan Trump zirve öncesi yaptığı açıklamada, "Bugün ateşkes kararına varılır mı bilmiyorum, ancak o karara bugün varılmazsa hiç mutlu olmayacağım" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Rus lider Putin 2019'dan sonra ilk kez bir araya gelecek. Tarihi görüşme için ABD'nin Alaska eyaleti seçildi.

TRUMP VE PUTİN AYNI ARACA BİNDİ

ABD Başkanı Trump ile Putin aynı araca binerek görüşmenin yapılacağı alana geçti.

TRUMP'IN UÇAĞI ALASKA'DA

ABD Başkanı Donald Trump'ı taşıyan uçak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşme öncesinde Alaska'daki Elmendorf-Richardson Ortak Üssü'ne indi.

PUTİN'İN UÇAĞI DA ALASKA'YA İNDİ

Donald Trump'ın ardından Rus lider Putin'i taşıyan uçak da Alaska'daki Elmendorf-Richardson Ortak Üssü'ne iniş yaptı.

"DERHAL ATEŞKES İSTİYORUM"

Trump, Putin ile görüşme öncesinde Air Force One uçağında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı, Alaska'daki görüşmelerin hangi şartlar altında "başarı" olarak nitelendirilebileceğine ilişkin soru üzerine, "Bilemiyorum, şu an kesin bir şey yok. İstediğim bazı kesin maddeler var, derhal bir ateşkes istiyorum.

"ATEŞKES OLMAZSA MUTLU OLMAYACAĞIM"

Bugün ateşkes kararına varılır mı bilmiyorum, ancak o karara bugün varılmazsa hiç mutlu olmayacağım. Herkes bunun bugün mümkün olmadığını söylüyor ancak ben artık katliamın durmasını istiyorum. Biz bu işe insanların ölmesinin önüne geçmek için girdik. Biz bu işe para harcamıyoruz, aksine bundan para kazanıyoruz. NATO bizden silah satın alıyor ve bize güzel, büyük ödemeler yapıyor.

Ancak ben bunu umursamıyorum. Benim asıl umursadığım şey geçtiğimiz hafta çoğu asker 7 bin 11 kişinin hayatını kaybetmiş olması, füzeler tarafından vurulan bir şehirde 36 kişinin ölmüş olması. Bu akıl almaz bir şey" dedi.

Trump ayrıca, "Bu meselenin Avrupa'yla bir ilgisi yok. Ben Avrupa'nın bana söyledikleriyle hareket etmiyorum. Ancak, açık bir şekilde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile birlikte onlar da bu sürece dahil olacaklar" ifadelerini kullandı.