SON DAKİKA | Dünyanın gözü Trump-Putin zirvesinde! İki lider Alaska'ya indi
Son dakika haberleri... Dünya, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki zirveye kilitlendi. Zirvenin yapılacağını Alaska'ya ilk olarak Trump'ın uçağı geldi. Ardından Putin'i taşıyan uçak Alaska'ya indi. Öte yandan Trump zirve öncesi yaptığı açıklamada, "Bugün ateşkes kararına varılır mı bilmiyorum, ancak o karara bugün varılmazsa hiç mutlu olmayacağım" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump ve Rus lider Putin 2019'dan sonra ilk kez bir araya gelecek. Tarihi görüşme için ABD'nin Alaska eyaleti seçildi.
TRUMP VE PUTİN AYNI ARACA BİNDİ
ABD Başkanı Trump ile Putin aynı araca binerek görüşmenin yapılacağı alana geçti.
TRUMP'IN UÇAĞI ALASKA'DA
ABD Başkanı Donald Trump'ı taşıyan uçak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşme öncesinde Alaska'daki Elmendorf-Richardson Ortak Üssü'ne indi.