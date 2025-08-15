SON DAKİKA | Dünyanın gözü Trump-Putin zirvesinde! İki lider Alaska’ya indi

Trump, Putin ile görüşme öncesinde Air Force One uçağında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı, Alaska'daki görüşmelerin hangi şartlar altında "başarı" olarak nitelendirilebileceğine ilişkin soru üzerine, "Bilemiyorum, şu an kesin bir şey yok. İstediğim bazı kesin maddeler var, derhal bir ateşkes istiyorum.

"ATEŞKES OLMAZSA MUTLU OLMAYACAĞIM"

Bugün ateşkes kararına varılır mı bilmiyorum, ancak o karara bugün varılmazsa hiç mutlu olmayacağım. Herkes bunun bugün mümkün olmadığını söylüyor ancak ben artık katliamın durmasını istiyorum. Biz bu işe insanların ölmesinin önüne geçmek için girdik. Biz bu işe para harcamıyoruz, aksine bundan para kazanıyoruz. NATO bizden silah satın alıyor ve bize güzel, büyük ödemeler yapıyor.

Ancak ben bunu umursamıyorum. Benim asıl umursadığım şey geçtiğimiz hafta çoğu asker 7 bin 11 kişinin hayatını kaybetmiş olması, füzeler tarafından vurulan bir şehirde 36 kişinin ölmüş olması. Bu akıl almaz bir şey" dedi.