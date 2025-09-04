SON DAKİKA... Edirne’de FETÖ operasyonu: Yurt dışına kaçma hazırlığındayken yakalandılar!

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasında, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu belirlenen, aralarında FETÖ/PDY üyelerinin de bulunduğu araç takibe alındı. Ekipler tarafından ilçenin Çöpköy Kavşağı'nda durdurulan araçtaki göçmen kaçakçılığı suçundan kaydı bulunan sürücü E.I. ile 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan dava dosyaları istinaf mahkemesinde görülmeye devam eden meslekten ihraç albaylar F.T. ve A.G ile askeri personel R.Ö. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.