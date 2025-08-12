SON DAKİKA... Hatay’da akılalmaz olay! Hastanede fark edildi: Kopan parmak cep telefonu feneriyle arandı!

KOPAN PARMAK CEP TELEFONUYLA ARANDI!

Kaza sonrası kopan parmağın telefon feneriyle aranarak bulunduğunu ifade eden meraklı vatandaş Utku Kartal, "Ben buraya alışveriş yapmak için markete geldim. İçerideyken büyük bir ses geldi. Motosiklet ile otomobil çarpıştı. Bayağı kalabalık oluştu. Kaza sonrası kopan parmağı, telefon feneriyle arama başladılar. Motosiklet sürücüsünün parmağı kopmuştu. Kopan parmağı telefon feneriyle arayıp buldular. Parmağı bulduktan sonra canlı kalsın diye buzun içine koyup hastaneye götürdüler" ifadelerini kullandı.