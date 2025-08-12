SON DAKİKA... Hatay’da akılalmaz olay! Hastanede fark edildi: Kopan parmak cep telefonu feneriyle arandı!
SON DAKİKA... Hatay’da yaşanan kazada, otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan muayenede motosikletlinin parmağının koptuğu anlaşıldı. Bunun üzerine olay yerinde arama çalışmalar başlatıldı. Gece karanlığında telefon feneriyle yapılan arama kameralara böyle yansıdı…
SON DAKİKA... Kaza, Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halde ilerleyen otomobil ile aynı şeritte olan motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü H.A. yaralandı.
Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Durum Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı sürücü H.A.'yı ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken parmağının bir parçasının koptuğunu fark etti. Yaralı sürücü H.A. hastaneye götürülürken vatandaşlar kopan parmağı aramaya başladılar.
Kaza yerinde kopan parmağı arayan görevliler, yolu kapatarak telefon fenerleriyle arama yaptılar. Motosiklet sürücüsü H.A'nın kopan parmağını bulan görevliler, parmak canlı kalsın diye buz küplerinin içine koyarak hastaneye götürdü. Vatandaşların telefon feneriyle kopan parmağı aradıkları anlar kameraya yansıdı.