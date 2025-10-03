SON DAKİKA: Hatice’nin cesedi bagajda bulunmuştu! Katilin ifadesi ortaya çıktı! Annesine ’Biraz ağlaştık eve bırakacağım’ demiş

'YAKLAŞIK 2 SAAT SÜREYLE KONUŞTUK' Buzlak, "Eşim, düğün öncesi benden pahalı ev ve eşyalar istedi. Aramızda tartışma ve kavgalar çıkıyordu. Olaydan önce ayrıldık. Ben Hatice'yle bir kez daha görüşmek için mesaj attım. Hatice cevap vermeyince annesine konuyu anlatarak yardımcı olmasını istedim. Daha sonra Hatice'yi ikna ederek otomobilimle Erzurum Şehir Hastanesi arkasındaki otoparka gittik. Yaklaşık 2 saat süreyle konuştuk. Bana hakaret ederek 'Ben seni aldattım, beni niye nikahında tutuyorsun' dedi. Ben de kendisine 3 kere 'Boş ol' dedim. Tartışma devam edince sinirlerime hakim olamayarak boğazını sıkarak öldürdüm" diye konuştu.

'OTOMOBİLİ PARK ETTİKTEN SONRA...' Eşinin cansız bedenini birilerinin görmesinden korkarak otomobilin bagajına koyduğunu anlatan Buzlak, kendisini arayan arkadaşı Eren'le hastanenin acilinde buluştuklarını söyledi. Buzlak, "Eren, benim hareketlerimden bir şey olduğunu anladı ve 'Ne oldu' diye sordu. Ben de olayı anlattım. Beni ihbar etmesini söyleyerek oradan ayrıldım. Otomobilin yanına giderek Yıldızkent semtine gittim. Otomobili park ettikten sonra kırdığım soda şişesiyle bileğimi ve boğazımı kestim. Otomobilde bayılmışım, gözümü açtığımda polisler karşımdaydı" dedi.