SON DAKİKA: Hatice'nin cesedi bagajda bulunmuştu! Katilin ifadesi ortaya çıktı! Annesine 'Biraz ağlaştık eve bırakacağım' demiş
Erzurum'da eşi Hatice Agcakale Buzlak'ı (24) otomobilin içinde boğarak öldüren Ali Osman Buzlak'ın (21) yargılanmasına başlandı. Katil zanlısının, Hatice'nin annesine söylediği sözler ve mahkemedeki ifadesi kan dondurdu. Bagajda bulunan genç kadının cansız bedeni tüm Türkiye'yi sarsmıştı.İşte detaylar...
Olay, 16 Nisan'da saat 22.00 sıralarında Erzurum Şehir Hastanesi'nin bahçesinde meydana geldi. Park halindeki otomobilde Ali Osman Buzlak ile eşi Hatice Agcakale Buzlak arasında tartışma çıktı. Ali Osman Buzlak, tartışma sırasında eşini otomobilde elleriyle boğdu. Ailelerinden gizli 9 Ocak'ta resmi nikah kıydığı ve düğün hazırlıkları yaptığı eşinin cansız bedenini otomobilin bagajına koyan Buzlak, araçtaki soda şişesini kırıp, kendi boğazı ve bileklerini kesti.
Aracı ile uzaklaşan Buzlak, bir süre sonra Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Murat Ellik Bulvarı'nda direksiyonda hareketsiz bulundu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ali Osman Buzlak, Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, otomobilde yapılan aramada bagaj kısmında Hatice Agcakale Buzlak'ın cansız bedeni bulundu. Tedavisi tamamlanıp, gözaltına alınan Ali Osman Buzlak 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, Hatice Agcakale Buzlak toprağa verildi.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ
Hakkında eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Ali Osman Buzlak, ilk kez hakim karşısına çıktı. Ali Osman Buzlak'ın SEGBİS aracılığıyla katıldığı duruşmada taraf avukatları ile Hatice Agcakale Buzlak'ın ailesi katıldı. Hatice Agcakale Buzlak ile ailelerinden habersiz evlendiklerini söyleyen Ali Osman Buzlak, ailelerin öğrenmesi sonrası düğün hazırlıklarına başladıklarını belirtti.