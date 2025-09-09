Son dakika hava durumu: Türkiye'de hafta sonu planlarınız etkilenebilir! Sağanak yağışlar ve sıcaklık düşüşü geliyor
Türkiye'de geçtiğimiz haftadan bu yana etkili olan sağanak yağışlar, özellikle yaz kuraklığının ardından büyük bir rahatlama getirdi. Ancak uzmanlar, yağışların bu hafta da devam edeceği konusunda uyarıyor. İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İstanbul'a yağmur yağacak mı ? İşte çarşamba ve perşembe günleri için beklenen hava durumu ve eylül ayının geri kalanına dair tüm detaylar...
Türkiye'de geçtiğimiz haftadan bu yana etkili olan yağışlar, kurak geçen yazın ardından doğaya ve şehirlere nefes aldırdı. Sonbaharın gelişiyle birlikte hava sıcaklıkları ve yağış rejimleri değişirken, uzmanlar önümüzdeki günler için yeni uyarılar yapıyor.
HAFTA ORTASI SAĞANAK YAĞIŞLAR GELİYOR
Uzmanların değerlendirmelerine göre, Türkiye'de yağışlı hava aralıklarla devam edecek. Özellikle çarşamba ve perşembe günleri yurdun bazı bölgelerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor.
Perşembe günü Marmara'nın doğusu, İstanbul'un büyük bölümü ve Batı Karadeniz'de yağışlar etkili olacak. Özellikle Zonguldak ve Düzce çevrelerinde yağışların şiddetini artırması öngörülüyor. Aynı gün, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde de gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir.