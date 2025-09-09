Son dakika hava durumu: Türkiye’de hafta sonu planlarınız etkilenebilir! Sağanak yağışlar ve sıcaklık düşüşü geliyor

Genellikle kuzeyli, Akdeniz bölgesi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kıyıları kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

Parçalı, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Kırıkkale kıyıları ile İstanbul'un kuzey kıyılarının kısa süreli yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın iç, Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 28°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KONYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu