Son dakika hava durumu: Türkiye'de hafta sonu planlarınız etkilenebilir! Sağanak yağışlar ve sıcaklık düşüşü geliyor

Türkiye'de geçtiğimiz haftadan bu yana etkili olan sağanak yağışlar, özellikle yaz kuraklığının ardından büyük bir rahatlama getirdi. Ancak uzmanlar, yağışların bu hafta da devam edeceği konusunda uyarıyor. İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İstanbul'a yağmur yağacak mı ? İşte çarşamba ve perşembe günleri için beklenen hava durumu ve eylül ayının geri kalanına dair tüm detaylar...

Türkiye'de geçtiğimiz haftadan bu yana etkili olan yağışlar, kurak geçen yazın ardından doğaya ve şehirlere nefes aldırdı. Sonbaharın gelişiyle birlikte hava sıcaklıkları ve yağış rejimleri değişirken, uzmanlar önümüzdeki günler için yeni uyarılar yapıyor.

HAFTA ORTASI SAĞANAK YAĞIŞLAR GELİYOR

Uzmanların değerlendirmelerine göre, Türkiye'de yağışlı hava aralıklarla devam edecek. Özellikle çarşamba ve perşembe günleri yurdun bazı bölgelerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor.

Perşembe günü Marmara'nın doğusu, İstanbul'un büyük bölümü ve Batı Karadeniz'de yağışlar etkili olacak. Özellikle Zonguldak ve Düzce çevrelerinde yağışların şiddetini artırması öngörülüyor. Aynı gün, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde de gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir.

Cuma günü ise yağışlar Karadeniz kıyı hattında etkisini sürdürecek. Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağış ihtimali yüksek. Yurdun diğer bölgelerinde ise havanın parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor.

YAĞIŞLARA RAĞMEN SICAKLIKLAR YÜKSEK SEYREDİYOR

Yağışlar ülkenin bazı kesimlerinde serinlik getirse de, sıcaklıklar genel olarak mevsim normallerinin üstünde kalmaya devam ediyor. Marmara'da sıcaklıklar 20-28 derece arasında seyredecek. Ege'de 20-34 derece, Akdeniz'de ise 23-35 derece aralığında sıcaklıklar görülecek. Güneydoğu Anadolu'da ise sıcaklıklar 21-33 derece civarında olacak. Uzmanlar, bu durumun deniz suyu sıcaklıklarının yüksek olması ve alçak basınç sistemlerinin etkisiyle açıklanabileceğini belirtiyor.

EYLÜL SONUNA DİKKAT: BAHAR HAVASI GELİYOR

Önümüzdeki günlerde beklenen yağışların ardından Türkiye genelinde havanın yeniden açması ve daha dengeli bir seyre girmesi bekleniyor. 18-23 Eylül tarihleri arasında yurdun büyük bölümünde sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkmadığı, yumuşak ve güneşli bir hava hâkim olacak. İstanbul'da sıcaklıkların 20-25 derece civarında seyretmesi beklenirken, güney bölgelerde sıcaklıklar yer yer 35 dereceye ulaşabilir.

Ekim ayına yönelik tahminler ise, ayın son haftasına doğru soğuk hava dalgasının etkisini göstermeye başlayacağını işaret ediyor. Ancak kasım ayının ilk haftalarında "pastırma sıcakları" olarak bilinen kısa süreli sıcak hava dönemleri yaşanma ihtimali yüksek. Ekim ve kasım aylarında İzlanda alçak basıncının güçlenmesiyle birlikte Türkiye'de zaman zaman kuvvetli yağışlar, fırtınalar ve gök gürültülü sağanakların görülebileceği de belirtiliyor.

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORUNU YAYIMLADI!

SALI (9 EYLÜL 2025)

Salı günü Türkiye genelinde hava parçalı bulutlu ve güneşli görünüyor. Batı ve güney bölgeler yüksek sıcaklıklarla öne çıkıyor. İzmir, Antalya ve çevresinde sıcaklıklar 30 derecenin üzerine çıkarken, iç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yer yer bulutlanmalar ve hafif yağışlar bekleniyor. Özellikle doğu Karadeniz'de bulutluluk daha yoğun.

ÇARŞAMBA (10 EYLÜL 2025)

Çarşamba günü Karadeniz ve doğu bölgelerde yağışlar artış gösteriyor. Bazı yerlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olabilir. Batı bölgelerde ise hava yine güneşli ve sıcak geçmeye devam ediyor, ancak Marmara ve iç Ege'de bulutluluk hafifçe artıyor. İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde de yerel yağışlar görülebilir.

PERŞEMBE (11 EYLÜL 2025)

Perşembe günü yağışlı hava doğu Karadeniz ve doğu Anadolu'da yoğunlaşmaya devam ediyor. Bu bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini sürdürüyor. Diğer bölgelerde ise hava genellikle parçalı bulutlu ve güneşli. Özellikle batı ve güney kıyıları yüksek sıcaklıklarla yaz mevsimi etkilerini koruyor.

CUMA (12 EYLÜL 2025)

Cuma günü Türkiye'nin büyük bir bölümünde hava güneşli ve açık. Yağışlar yalnızca doğu Karadeniz'in dar bir şeridinde ve doğu Anadolu'nun belirli kesimlerinde devam ediyor. Genel olarak sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrediyor. İç kesimlerde bulutlanmalar artış gösterebilir, ancak yağış beklenmiyor.

CUMARTESİ (13 EYLÜL 2025)

Hafta sonunun ilk günü olan Cumartesi günü, yağışlı hava doğu Karadeniz ve doğu Anadolu'yu terk ediyor. Sadece kuzeydoğuda hafif yağış ihtimali devam ederken, Türkiye genelinde hava açık ve güneşli bir seyir izliyor. Sıcaklıklar özellikle batı ve güneyde yüksek kalmaya devam ediyor, bu da haftanın genelinde istikrarlı ve güneşli bir havanın hakim olduğunu gösteriyor. Genel olarak, Türkiye'nin batısı ve güneyi boyunca güneşli ve sıcak bir hava varken, Karadeniz ve doğu bölgelerde hafta ortasında yağışlar etkili oluyor, ancak hafta sonuna doğru bu yağışlar azalıyor.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

SABAH (06:00-12:00):

Salı sabahı Türkiye genelinde hava durumu oldukça dengeli görünüyor. Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde hava çoğunlukla açık ve güneşli. İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde ise bulutlanmalar mevcut. Özellikle Zonguldak, Kastamonu, Samsun gibi Karadeniz şehirlerinde hava kapalı. Akdeniz'in güneyinde, Hatay ve çevresinde gök gürültülü sağanak yağış ihtimali bulunuyor.

ÖĞLE (12:00-18:00):

Öğle saatlerine doğru, ülkenin iç kesimlerinde hava durumu değişiyor. İç Anadolu'nun güneyi, İç Ege ve Akdeniz'in iç bölgelerinde bulutluluk artıyor ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olmaya başlıyor. Özellikle Mersin, Adana, Kahramanmaraş ve Sivas çevreleri bu yağış sisteminin etkisi altına giriyor. Aynı zamanda Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'da da yağışlar görülüyor. Batı bölgelerde ise güneşli hava devam ediyor.

AKŞAM (18:00-24:00):

Akşam saatlerinde yağışlı hava, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yoğunlaşıyor. Yağışlar Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde gök gürültülü sağanak şeklinde devam ediyor. Akdeniz'in doğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı kısımlarında da yağış ihtimali devam ederken, ülkenin geri kalanında hava parçalı bulutlu veya açık bir seyir izliyor.

GECE (00:00-06:00):

Çarşamba gününe girerken yağışlı sistem etkisini sürdürüyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu (Rize, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Erzurum) çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülüyor. Ülkenin büyük bir bölümünde ise hava açık ve parçalı bulutlu. Bu saatlerde batı ve iç bölgelerde yağış beklenmiyor. Özetle, Salı günü Türkiye'de hava durumu gün içinde değişkenlik gösteriyor. Sabah saatlerinde güneyde başlayan yağışlar, öğle saatlerinde iç bölgelere yayılırken, akşam saatlerinde Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yoğunlaşıyor. Çarşamba gecesi ise yağışlar yalnızca bu bölgelerde devam ediyor.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kırklareli ve İstanbul'un kuzey kıyıları, Antalya'nın iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Karabük, Kastamonu, Malatya, Tunceli, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklığının, İç Anadolu ve Akdeniz'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR:

Genellikle kuzeyli, Akdeniz bölgesi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Kırıkkale kıyıları ile İstanbul'un kuzey kıyılarının kısa süreli yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kıyıları kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 32°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 32°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın iç, Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 28°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KONYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ile Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Malatya, Tunceli, Ardahan ve Erzincan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MALATYA °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 32°C

Az bulutlu

MARDİN °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 34°C

Az bulutlu ve açık