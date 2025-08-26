SON DAKİKA... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Mücahit Birinci talimatı: Polis eşliğinde ifadeye gidecek
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında avukat Mücahit Birinci'nin cezaevinde bir şüpheliyle gerçekleştirdiği görüşme süreci ve içeriğiyle ilgili iddialara ilişkin Birinci'nin 'şüpheli' sıfatıyla ifadesi alınmak üzere savcılıkta hazır bulundurulması için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne müzekkere yazıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mücahit Birinci'nin, tahliye edilmesi vaadiyle tutuklanan iş insanı Murat Kapki'den 2 milyon dolar rüşvet istediğini iddia etmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu iddia üzerinde soruşturma başlatmıştı.
İFADEYE ÇAĞRILDI
Soruşturma kapsamında hakkında soruşturma yapılan tutuklu şüphelilerden ile avukat Mücahit Birinci arasında cezaevinde gerçekleştirdiği belirtilen görüşme süreci ve içeriği ile ilgili iddialara ilişkin araştırma yapılması için savcılık harekete geçti. Başlatılan resen soruşturmaya esas olmak üzere şüphelinin avukat olması nedeniyle savcılık tarafından, bakanlığa soruşturma izni talebinde bulunuldu. Adalet Bakanlığı tarafından avukat hakkında soruşturma izni verildi. Bu kapsamda şüpheli Mücahit Birinci'nin şüpheli sıfatıyla ifadesi alınmak üzere adliyeye çağrıldı.