SON DAKİKA... İstanbul’da 18 adrese fuhuş operasyonu: İnternetten ilan verip otele kadın göndermişler!

İstanbul genelinde fuhuşla mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada internet siteleri üzerinden Türk ve yabancı uyruklu kadınları ev ve otellere göndererek fuhuş yaptırıldığı şeklinde ihbar alan Ahlak Büro Amirliği görevlileri teknik ve fiziki takibe başladı. Yaklaşık 3 ay süre ile yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda suça karıştığı tespit edilen; M.G. ve S.T.isimli şüpheliler belirlendi.