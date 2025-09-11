SON DAKİKA... İstanbul’da 18 adrese fuhuş operasyonu: İnternetten ilan verip otele kadın göndermişler!
SON DAKİKA... İstanbul’da internet sitesi üzerinden anlaştıkları kişilerin ev ya da belirledikleri otellere kadınları göndererek fuhuş yaptırdıkları öne sürülen 2 şüpheli Ahlak Büro Amirliğince yakalandı. Şüphelilerle birlikte fuhuş yaptırılan 2’si yabancı uyruklu 8 kadın kurtarıldı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
İstanbul genelinde fuhuşla mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada internet siteleri üzerinden Türk ve yabancı uyruklu kadınları ev ve otellere göndererek fuhuş yaptırıldığı şeklinde ihbar alan Ahlak Büro Amirliği görevlileri teknik ve fiziki takibe başladı. Yaklaşık 3 ay süre ile yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda suça karıştığı tespit edilen; M.G. ve S.T.isimli şüpheliler belirlendi.
18 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Şüphelilerin yakalanması, mağdur bayanların kurtarılması, suç delillerine el konulması, şüphelilerin soruşturma konusu faaliyetlerinin sona erdirilmesi amacı ile Kağıthane- Esenyurt- Bağcılar- Sarıyer-Esenler- Şişli- Ümraniye- Bakırköy- Güngören-Bahçelievler- Eyüpsultan ilçelerinde olmak üzere toplam 18 değişik adrese 2 Eylül günü sabah 06:30 sıralarında eş zamanlı operasyon yapıldı.
8 KADIN KURTARILDI
Operasyonda 2 şüpheli şahıs yakalanmış, ikisi yabancı uyruklu, 6 Türk vatandaşı olmak üzere toplam 8 mağdur bayan kurtarıldı. Adreslerde yapılan aramada şüphelilere ait 2 adet cep telefonu ve 2 adet sim kart ele geçirildi.